مواقيت الصلاة في محافظة السويس اليوم الأحد.. المغرب 06:06 دقيقة

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في مختلف محافظات مصر، مراعى فيها فروق التوقيت بين المحافظات، ولأن مئات الآلاف من أبناء السويس، يبحثون عن مواعيد الصلوات الخمس، خاصة صلاة المغرب حيث يوافق اليوم الأحد منتصف الشهر العربي، والمسلمون يتبعون سنة الرسول صل الله عليه وسلم ، بالصيام في هذا اليوم، تقدم "الوطن" مواقيت الصلوات الخمس لليوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022.

موعد صلاة المغرب في محافظة السويس اليوم 11 سبتمبر

ووفقاً لبيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، وبحسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، فإن موعد صلاة المغرب في السويس اليوم الأحد 11 سبتمبر، يحين في تمام 06:06 دقيقة، وهو ما يبحث عنه الآلاف من أبناء السويس الذين يصومون اليوم منتصف شهر صفر، حتى ينهون صومهم.

مواقيت الصلاة في محافظة السويس

مواقيت الصلاة في محافظة السويس اليوم 11 /9 /2022 الموافق 15 صفر 1444 فهى كالآتي:

- صلاة الفجر: 04:03 دقيقة صباحاً.

- صلاة الظهر: 11:48 دقيقة صباحاً.

- صلاة العصر: 03:21 دقيقة صباحاً.

- صلاة المغرب: 06:06 دقيقة مساءً.

- صلاة العشاء: 07:25دقيقة مساءً.