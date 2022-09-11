رئيس التحرير

أحمد الخطيب

118 قتيلا و100 مصاب حصيلة ضحايا فيضانات السودان حتى الآن

كتب:

أحمد عادل موسى
10:25 ص | الأحد 11 سبتمبر 2022
الفيضانات في السودان - صورة أرشيفية

الفيضانات في السودان - صورة أرشيفية

أعلن المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، قبل قليل، أنّ الأمطار والسيول رفعت أعدد الضحايا إلى 118 قتيلا، فضلا عن إصابة أكثر من 100، وفقا ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل.

وذكرت حكومة السودان، أنّ الفيضانات تسبّبت في تشريد الآلاف، حيث تهطل أمطار غزيرة عادة بين شهري مايو وأكتوبر، ما يتسبب في أضرار بالمنازل والبنية الأساسية والمحاصيل.

266 ألف تضرروا من الفيضانات في السودان

وأكدت الأمم المتحدة، نقلا عن البيانات الحكومية، أنّ 266 ألف شخص تأثروا بالفيضانات في السودان، وكانت أكثر المناطق تضررا ولايات القضارف وكسلا وشمال وجنوب كردفان، إضافة إلى إقليم درافور.

اقرأ المزيد:

تفشي الأمراض في باكستان بسبب مياه الفيضانات.. أبرزها الملاريا

قناة أمريكية: تعويض أفريقيا عن التغيرات المناخية «قضية شائكة» في قمة المناخ

خطة الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية.. محطات رياح وطاقة شمسية

مساعد وزير الخارجية الأسبق: فلسطين أولوية لدى مصر ولن نتأخر على السودان أبدا (حوار)
بقلم أحمد عادل موسى