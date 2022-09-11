118 قتيلا و100 مصاب حصيلة ضحايا فيضانات السودان حتى الآن
كتب:
أحمد عادل موسى
10:25 ص | الأحد 11 سبتمبر 2022
الفيضانات في السودان - صورة أرشيفية
أعلن المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، قبل قليل، أنّ الأمطار والسيول رفعت أعدد الضحايا إلى 118 قتيلا، فضلا عن إصابة أكثر من 100، وفقا ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل.
وذكرت حكومة السودان، أنّ الفيضانات تسبّبت في تشريد الآلاف، حيث تهطل أمطار غزيرة عادة بين شهري مايو وأكتوبر، ما يتسبب في أضرار بالمنازل والبنية الأساسية والمحاصيل.
266 ألف تضرروا من الفيضانات في السودان
وأكدت الأمم المتحدة، نقلا عن البيانات الحكومية، أنّ 266 ألف شخص تأثروا بالفيضانات في السودان، وكانت أكثر المناطق تضررا ولايات القضارف وكسلا وشمال وجنوب كردفان، إضافة إلى إقليم درافور.