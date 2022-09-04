تفشي الأمراض في باكستان بسبب مياه الفيضانات.. أبرزها الملاريا

قال مسؤولو الصحة العامة والخاصة، إن الإسهال المائي والكوليرا والأمراض الأخرى التي تنقلها المياه في باكستان، بدأت في قتل كل من البالغين والأطفال والنساء في المناطق التي غمرتها الفيضانات، وفي مقاطعات مختلفة من السند وبلوشستان وجنوب البنجاب ، في حين بدأ الناس يفقدون الأرواح بسبب الملاريا، وفقا ما نقلته قناة «جيو نيوز».

يتم علاج المتضررين في 442 معسكرا طبيا

وقال مسؤول الصحة في السند، إن نحو 14869 حالة من الأمراض المنقولة بالمياه و13326 حالة من أمراض الجهاز التنفسي تم علاجها يوم الجمعة الماضية، في 442 معسكرا طبيا أنشأته وزارة الصحة في السند.

وأوضح مسؤول الصحة، أنه تم علاج ما يصل إلى 17242 حالة من الالتهابات الجلدية، ويعد الإسهال والتهاب المعدة والأمعاء والتيفود والدوسنتاريا أكثر الأمراض شيوعًا بين المصابين بالفيضانات تليها التهابات الجهاز التنفسي.

تضرر 5 ملايين بسبب مياه الفيضانات

ويقول الأطباء والمسعفين، إن الوضع أسوأ بكثير حيث لا توجد مرافق صرف صحي ولا مياه شرب نظيفة والظروف البيئية تجعل الناس يمرضون سريعا، حيث أن 33 مليون شخص متضررين بسبب الفيضانات و5 ملايين من 33 مليون عرضه للأمراض المنقولة بسبب المياه والنواقل.

وذكر مسؤول الصحة بالمقاطعة، أن مرض الملاريا هي أكثر الأمراض المنقولة بالنواقل في المناطق المتضررة من الفيضانات حيث يتم الإبلاغ يوميا عن إصابة آلاف المرضى بالحمى القاتلة ، مضيفا أن حوالي 4588 مريضا يشتبه في إصابتهم بالملاريا، تم علاجهم في المعسكرات الطبية من خلال حكومة المقاطعة في جميع أنحاء المقاطعة.

وزارة الصحة: تأكد أن 950 منشأة صحية يتعذر استخدامها

وأشار المسؤول في وزارة الصحة إلي أن حالات الإصابة بحمي الضنك آخذة في الارتفاع، كما يبحثون الناس بشدة عن الناموسيات ومستحضرات طارد البعوض، لكننا غير قادرين على تلبية طلبهم.

وقالت وزارة الصحة في باكستان، إن حوالي 122 منشأة صحية، بما في ذلك مستشفيات الرعاية الثالثة دمرت بالكامل في السند، بينما يتعذر استخدام 950 منشأة صحية في الوقت الحالي، بسبب الأضرار الجزئية أثناء الأمطار والفيضانات ، كما تم تدمير المرافق الصحية في ثارباركار وأوميركوت ولاركانا ودادو وشيكاربور وجوهي وكذلك في ضواحي كراتشي.

النساء الحوامل في حاجة ماسة للرعاية الطبية

وقال أطباء أمراض النساء، إن النساء وخاصة النساء الحوامل في حاجة ماسة للرعاية الطبية في المناطق المتضررة من الفيضانات ، لكن الحكومة ومنظمات الرعاية الاجتماعية تجاهلتهم من الرعاية الصحية، كما حثوا الطبيبات والعاملات في مجال الصحة والممرضات على التطوع من أجل النساء المحتاجات إلى رعاية طبية.

وأضاف الأطباء أن آلاف من النساء حوامل ويتعين عليهن الولادة في غضون الأسابيع القليلة القادمة، وهناك من يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، وأكد مسؤول صحي «أن هذه المهمة أصبحت لا يمكن السيطرة عليها».