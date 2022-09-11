«التعليم العالي» تغلق كيانا وهميا في كفر الشيخ

تلقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في الوزارة، بشأن جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تُزاول العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة «أكاديمية مودرن بلص 2»، والكائن مقرها في (شارع الجمهورية - برج هنداوى - محافظة كفر الشيخ)، والتي تدعي مُمارسة أنشطة تعليمية في تخصصات «العلوم الإدارية – الرعاية الصحية – التمريض – التنمية البشرية – المساحة – السكرتارية – فنى تحاليل – فني أشعة».

إغلاق الكيانات الوهمية

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، وخاطب مُحافظ كفر الشيخ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ لجان الضبطية القضائية بالوزارة ستُكثف مُلاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة المقبلة بمحافظات الجمهورية، والتي تدعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خاصًة خلال فترة التنسيق للجامعات والمعاهد، والتي ينشط فيها ظهور الدعاية والتسويق للكيانات بغرض استغلال الطلاب وأولياء الأمور بشكل غير قانوني.

رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية

وأضاف المُتحدث الرسمي أنّه صدر قرار من وزير التعليم العالي، بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وترفع اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي، لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، ونجحت اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح في توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الرسمي، أنّ التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذي مكن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بأنحاء الجمهورية كافة.

وأكد المتحدث الرسمي، أنّه جرى إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس) ويتم تحديثها بشكل مُستمر، كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وحال الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية.