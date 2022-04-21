 التعليم العالي تصدر قرارا بإغلاق كيان وهمي في الغربية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تزاول العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

إغلاق منشأة وهمية في الغربية

وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة «أكاديمية طنطا للتدريب والتعليم التكنولوجي (التمريض الخاص)»، والكائن مقرها في (شارع البحر - طنطا - محافظة الغربية)، وتدعي قبول خريجي الجامعات والمدارس والمعاهد المصرية، وتزعم منح دبلوم تمريض بشهادة مُعتمدة من وزارة الخارجية وإحدى الجامعات المصرية، وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما خاطب مُحافظ الغربية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

لجان الضبطية القضائية

وأشاد عبدالغفار، بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجّهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ لجان الضبطية القضائية بالوزارة ستُكثف ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة المقبلة بجميع محافظات الجمهورية، التي تدعي كذبًا منح درجات أكاديمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّه صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي، لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية.

ملاحقة الكيانات الوهمية

وأكد المُتحدث الرسمي، أنّه بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والعدل، تم زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، للتمكن من تفعيل مُلاحقتها للكيانات الوهمية بجميع أنحاء الجمهورية.

قائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّه جرى إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى «البكالوريوس ـ الليسانس»، ويتم تحديثها بشكل مستمر، ونشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وحال الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية للوزارة:

موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي http://mohesr.gov.eg حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك) https://www.facebook.com/MOHESREGYPT حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الانستجرام) https://www.instagram.com/mohesregypt/ حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع(تويتر) https://twitter.com/Mohesregypt قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العاليhttps://www.facebook.com/100044185308658/posts/375816030567904/?app=fbl