النيابة تستدعي طبيب نساء في واقعة وفاة سيدة عقب الولادة بدمياط

قررت النيابة العامة بدمياط، استدعاء طبيب نساء وتوليد لسماع أقواله في واقعة وفاة سيدة عقب إجرائها عملية الولادة، بعد بلاغ زوجها ضد الطبيب بالتسبب في وفاتها.

وقال زوج الضحية في تحقيقات النيابة، إن زوجته «ندى -س» توفيت عقب خضوعها لعملية ولادة قيصرية بمستشفى خاص قبل أن تشاهد رضيعها، وأنه حرر المحضر رقم 2445 لسنة 2022 إداري قسم شرطة أول دمياط، واتهم الطبيب بالتسبب في الوفاة.

طلبات النيابة العامة حول الواقعة

وكانت النيابة العامة أمرت باستخراج جثمان السيدة المتوفاة، وأمرت مصلحة الطب الشرعى بإعداد تقرير عن سبب الوفاة.

وطلبت النيابة الجزئية بقسم أول دمياط أوراق علاج المتوفية ندى محمود سلامة، وكذلك التقارير الطبية الخاصة بها، وذلك من المركز الطبىي الكائن بشارع مشرفة قسم أول دمياط، وكذلك تقرير مستشفى خاص.

كما استدعت النيابة العامة «أ.م» طبيب نساء وتوليد لجلسة تحقيق عاجلة، مع إعداد تقرير إحداهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية عن حالة المجني عليها.

وطلبت النيابة الاستعلام بشكل رسمي من المستشفى عن اسم وبيانات الأطباء والممرضين القائمين على علاج حالة المجني عليها وإجراء العمليات الطبية اللازمة لحالتها أثناء تواجدها بالمستشفى، إضافة إلى بيان حالة وظيفية للطبيب من قبل مديرية الصحة بدمياط.

كما طلبت النيابة العامة من مديرية الصحة بدمياط كل التراخيص الخاصة بالمركز الطبي للولادة، وكذلك التراخيص الخاصة بالمستشفى، وما إذا كان مصرح لأي منهما بإجراء جراحات نساء وتوليد أو أي جراحات عامة.

تفاصيل الواقعة

وشهد أحد المستشفيات الخاصة، حالة وفاة لسيدة تبلغ من العمر 22 عاما، متأثرة بحدوث نزيف حاد بعد وضعها مولودها الأول، ما أسفر عن إصابتها بفشل كلوي استلزم عمل غسيل لها، ما تسبب في توقف عضلة القلب ووفاتها.

وتلقى اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط إخطارا، بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثان دمياط من مستشفى خاص، يفيد وفاة سيدة في العقد الثالث من عمرها جثة هامدة بمستشفى خاص بالسنانية، ووجود تجمع من ذويها أمام المستشفى.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان، وسؤال زوج المتوفاة «ط . ا»، واتهم طبيب النساء والتوليد بالتسبب في وفاة زوجته وحُرر عن ذلك المحضر إداري قسم شرطة دمياط، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وقال زوج المتوفاة، إن الضحية أجريت لها عملية ولادة في مركز خاص بالطبيب، وحدث نزيف لها ما تطلب نقلها إلى مستشفى خاص لإدخالها العناية المركزة ونقل دم لها، ثم حدثت مضاعفات أدت إلى حدوث فشل كلوي حاد استلزم عمل جلسة غسيل لها، إلا أن الضحية توفيت نتيجة توقف عضلة القلب.