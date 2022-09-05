لجنة لفحص ملابسات وفاة سيدة بعد خضوعها لعملية ولادة بمستشفى خاص في دمياط

أصدر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحه بدمياط قرارا بتشكيل لجنة لفحص ملابسات وفاة سيدة، إثر إجرائها عملية جراحية بأحد المستشفيات الخاصة داخل مدينة دمياط.

تقرير مفصل عن الحالة

وأكد بيان صادر عن مديرية الصحة بدمياط، أنه رغم أن المستشفى يحمل ترخيصا قانونيا، إلا أنه حرصا على استبيان الحقيقة أمر وكيل وزارة الصحة بدمياط بنزول اللجنة اليوم الاثنين لإعداد تقرير مفصل مبدئي عن الإجراءات والتدخلات الطبية قبل وأثناء وبعد العملية الجراحية، وعرضه عليه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وشهد أحد المستشفيات الخاصة حالة وفاة لسيدة تبلغ من العمر 22 عاما، متأثرة بإصابتها بنزيف حاد بعد وضعها مولودها الأول، ما أسفر عن إصابتها بفشل كلوي استلزم عمل غسيل كلوي، ما تسبب فى توقف عضلة القلب ووفاتها.

وتلقى اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط إخطارا، بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثان دمياط من مستشفى خاص، يفيد وفاة سيدة في العقد الثالث من عمرها جثة هامدة بمستشفى خاص بالسنانية، ووجود تجمع من ذويها أمام المستشفى.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان دمياط، وبسؤال زوج المتوفاة «ط . ا»، اتهم طبيب النساء والتوليد بالتسبب في وفاة زوجته «ندى . س»، 22 عاما، وحُرر عن ذلك المحضر إداري قسم شرطة ثان دمياط، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وأكد الزوج أن زوجته خضعت لعملية ولادة في مركز خاص بالطبيب، وتعرضت لنزيف تطلب نقلها إلى مستشفى خاص آخر لإدخالها العناية المركزة ونقل دم لها، ثم حدثت مضاعفات أدت إلى إصابتها بفشل كلوي حاد استلزم عمل جلسة غسيل كلوي، ألا أن الضحية توفيت نتيجة توقف عضلة القلب، فيما صرحت النيابة العامة بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويها.