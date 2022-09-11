وزيرة التخطيط تتلقى تقريرا عن مشروع تنمية الأسرة: يحسن الخصائص الديموجرافية

تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا عن الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية حتى يوليو 2022، حيث أكدت أنّ المشروع يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية لأول مرة، مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، إضافة إلى ضبط النمو السكاني.

وأضافت السعيد، أنّ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتضمن عدة محاور هي التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، إضافة إلى التحول الرقمي والإصلاح التشريعي.

مشروع تنمية الأسرة المصرية

وفيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي، أشارت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على مشروع تنمية الأسرة، إلى أنّه جرى تحديد تواريخ تسليم 24 وحدة صحة تابعة لوزارة الصحة لتكون مراكز لتنمية الأسرة، وتنفيذ زيارات ميدانية لـ3 وحدات على وشك الانتهاء، هي وحدة كفر داوود بالبحيرة، وحدة كوم امبو ووحدة بلانة بأسوان، وتحديد الخدمات الطبية التى ستقدم بالمراكز الصحية لمراكز صحة وتنمية الأسرة والهيكل الوظيفي للوحدات، مشيرة إلى توفير عدد من وحدات التدريب الإنتاجية بمقار فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات والوحدات المحلية مع توفير فرص تدريب انتاجي لخريجات برنامج ريادة الأعمال.

المشروعات المتناهية الصغر

وأوضحت تواضروس أنّه جرى توفير العديد من فرص العمل من خلال المشروعات المتناهية الصغر، وتوفير العديد من الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى تجهيز 3 حضانات بالثلاث وحدات تنمية الأسرة المقرر الانتهاء منها، مشيرة إلى أنّه جرى تدريب السيدات في 52 مركزا على إدارة المشروعات والتسويق والمعاملات المالية وتقديم التوعية الاقتصادية لهن، إضافة إلى تقديم تدريبات حول ريادة الأعمال وتكوين فريق عمل من 370 مدربا من المحافظات لنشر ثقافة ريادة الأعمال للمرأة في المجتمعات المحلية وتنفيذ أكثر من 3 آلاف دورة تدريبية.

وتابعت الدكتورة أميرة تواضروس أنّه جرى تخصيص خط ساخن 19559 لخدمات مشروع تنمية الأسرة المصرية وتلقي جميع الاستفسارات، ويعمل الخط يوميا من الساعه التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

التدريب على منهجية الادخار والإقراض الرقمي

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى تأسيس برنامج التثقيف المالي «التعامل الرشيد مع أموالي» وتأهيل 78 مدربا لنشر التوعية المالية بالمجتمع، واعتماد أول 17 مدربا وطنيا في مجال التثقيقف المالي وتنفيذ أكثر من 1400 دورة، لافتا إلى مجموعات الادخار والإقراض حيث تم تنفيذ دورات تدريب مدرب على منهجية الادخار والإقراض الرقمي والتثقيف المالي والرقمي بـ13 محافظة، وتوفير فرص عمل لعدد من الميسرات الماليات وتكوين أكثر من 5 آلاف مجموعة ادخارية، إضافة إلى إقامة لقاءات تعريفية وجلسات تدريبية في مجال التثقيف المالي والرقمي وتنفيذ دورات تدريبية في مجال التمكين الاجتماعي وإقامة ندوات تثقيف رقمي وتقديم قروض متناهية الصغر للسيدات.

وأشار التقرير إلى بعض الأنشطة لتهيئة المناخ الداعم للتمكين الاقتصادي، حيث جرى إصدار بطاقات رقم قومي للسيدات ومنح كروت ميزة ومحافظ الكترونية وحسابات بنكية للسيدات، وإطلاق تطبيق تحويشة الإلكتروني الخاص بالميسرات وتوفير فرص عمل للميسرات الماليات والمشرفات الميدنيات.

محور التدخل الخدمي

وفيما يتعلق بمحور التدخل الخدمي، أوضح التقرير أنّه بالنسبة لوسائل تنظيم الأسرة، جرى بالتنسيق مع وزارة الصحة عمل زيارات العيادات المتنقلة والطبيب الزائر وقوافل الصحة الإنجابية وتوفير جميع أنواع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وتوفير جهاز محاكاة للتدريب في مركز صحة وتنمية الأسرة الرئيسي، فضلا عن تدريب أكثر من 85% من الأطقم الطبية المقرر تدريبها وتوطنيها على المنشأت الصحية، وتوفير عيادات تنظيم الأسرة ببعض الجمعيات الأهلية بالقرى، إضافة إلى تمويل السيدات الحوامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد لمدها بنقاط إضافية بمواد غذائية مُختارة لتحسين تغذية الأم والطفل.

برنامج الألف يوم الأولى

وسلّط التقرير الضوء على محور التدخل الثقافي والتوعوي، موضحا أنّه جرى تدريب عدد من الرئدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة على برنامج وعي وبرنامج التربية الايجابية وبرنامج الألف يوم الأولى، وتم تنفيذ دورات لتطوير قدرات الرائدات المجتمعيات ومكلفات الخدمة العامة على تقديم الرسائل التوعوية في مجال صحة الأم والطفل، إضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية من خلال الرائدات الاجتماعيات تناولت موضعات ختان الإناث – زواج الأطفال – تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات – التمكين الأقتصادي – النظافة – التغذية الصحية.

ولفت التقرير إلى تنفيذ العديد من الزيارات المنزلية من خلال الرائدات المجتمعيات، إضافة إلى تنفيذ حملة طرق أبواب لتوعية العديد من السيدات بالقرى المصرية، وحول برنامجي مودة ووعي، حيث جرى تنفيذ ندوات تفاعُلية وفعاليات تواصل مباشر لعدد من الطالبات بكلية البنات ولعدد من الشباب والفتيات داخل 52 معهدا عاليا ومتوسطا على مستوى 16 محافظة حول أُسس اختيار شريك الحياة وأهمية إجراء الفحص الطبي ما قبل الزواج وتأخير الطفل الأول، وتم تنفيذ العديد من التدريبات المتخصصة للمخطوبين، وإطلاق شراكة جديدة مع مكتبة الإسكندرية، وبث برنامج على راديو جامعة عين شمس لتوعية الطلبة بمفهوم الزواج، أشكال العُنف الأسري، والفوائد الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية لتنظيم الأسرة والمُباعدة بين الولادات.

ورش مشورة الأسرية للمتعافين من الإدمان

كما جرى تنفيذ ورش للمشورة الأسرية للمتعافين من الإدمان وزوجاتهم بمحافظتي القاهرة والإسكندرية والمنيا، وتنفيذ تدريبات داخل الهيئات الشبابية للشباب والفتيات منهم شباب من ذوي الإعاقات المختلفة، وتنفيذ الفاعلية الأولى من المرحلة الثالثة والأخيرة لتعميم تدريبات مودة على مستوى الجامعات المصرية، حيث جرى تدريب وإعداد اعضاء هيئة تدريس بجامعة المنصورة وذلك استعداداً للعام الجامعي الجديد 2022 – 2023.

وجرى إطلاق منصة مودة الرقمية لتوعية المقبلين على الزواج، حيث أشار التقرير إلى جلسات الدوار، وإعداد دليل تدريبي وتأهيل قيادات دينية لتنفيذها بهدف نشر التوعية المجتمعية بالقضية السكانية من خلال خطاب ديني مستنير وإقامة دورات تدريبية للقيادات الدينية من الأوقاف والكنيسة على المستوى المركزي وبقرى المحافظات المستهدفة، حيث تم تنفيذ العديد من جلسات الدوار والندوات والامسيات الرمضانية والثقافية والفنية للأسر المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

برنامج التأهيل الأسري

وأضاف التقرير أنه فيما يخص برنامج التأهيل الأسري والتنشئة المتوازنة فقد تم تنفيذ دورات تدريب مدرب وإقامة جلسات تعريفية حول برنامج التوعية الأسرية وحملات «لم الشمل والتوعية الأسرية والمجتمعية» وإطلاق دليل «التنشئة المتوازنة ما بين الأمومة والأبوة» بالتعاون مع الأزهر الشريف، وتنفيذ معسكرات عائلية حول «التنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة» للأسر، إضافة إلى إطلاق مبادرة التربية الإيجابية، وتضمنت جلسات تفاعلية، وفيديوهات توعوية، مع إعداد دليل علمي ارشادي حول برنامج الارشاد الأسري والتنشئة المتوازنة.

وعن تمكين الفتاة في الأسرة المصرية، جرى إقامة العديد من دوائر الحكي للفتيات في إطار مبادرة دوي، وتم إطلاق مبادرة نورة للاستثمار في فتيات مصر، وإعداد دليل تدريبي لتمكين الفتاة المصرية بمختلف المجالات، كما تم تنفيذ دورة تدريب مدرب على الدعم النفسي والاسعافات النفسية والأولية للفتيات، وإطلاق مرحلة جديدة من حملة «احميها من الختان».

وفيما يخص محور التحول الرقمي، أشار التقرير إلى منصة تنمية الأسرة والتي تشمل تسجيل الأسر بالمنصة، وتسجيل الجهات للأنشطة، وتسجيل بيانات المستفيدات، وعرض التقارير، كما تم انشاء ديموجرافيا مصر وتكامل بيانات المواليد والوفيات.

وتطرق التقرير إلى محور التدخل التشريعي، حيث تمت الإشارة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لحظر زواج الأطفال وتجريم تحريضه، كما وافق على تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، وبالنسبة لعمالة الاطفال فإن قانون العمل الجديد والجاري مناقشته في مجلس النواب يتناول قضية عمالة الاطفال وذلك من خلال وضع ضوابط وشروط لتنظيم عملية التشغيل.