 وزيرة التخطيط: أهداف الجامعة الألمانية تتوافق مع رؤية مصر 2030

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جهود الجامعة الألمانية وأهدافها تتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن جهود الجامعة الألمانية في مجال الأبحاث البيئية والتنمية المستدامة تتوافق مع جهود مصر وإسهاماتها في مؤتمر المناخ COP 27 المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، في كلمة لها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمناسبة احتفال الجامعة الألمانية بالقاهرة بمرور 20 عاما على تأسيسها و10 سنوات على افتتاح فرعها ببرلين، إن خريجي وطلاب الجامعة الألمانية مواطنون عالميون لهم أدوار فعالة ومؤثرة محليا وعالميا، داعية الطلاب لمتابعة إنجازاتهم للوصول إلى حلول علمية وبحثية للمساهمة في تنمية الاقتصاد الإفريقي.

تقوية العلاقات العلمية بين البلدين

وأشارت السعيد إلى أن الجامعة الألمانية بالقاهرة تبقى دائما مثالا بارزا على أهمية دور العلم في الارتقاء وتطوير المجتمعات والأوطان، مهنئة الجامعة بعيدها العشرين ووصولها للمركز الأول بين الجامعات العابرة للحدود.

وتابعت أنها تقدم التهنئة لمصر وألمانيا على مرور 70 عاما على العلاقات المصرية الألمانية، مشيدة بدور الجامعة الألمانية لكونها مركزا رائدا للتعليم العالي الألماني والبحث العلمي في مصر والمنطقة، وأن الجامعة الألمانية تعمل على تقوية العلاقات العلمية والبحثية والتكنولوجية والاقتصادية بين البلدين.

ولفتت «السعيد» إلى أن الجامعة توفر مجتمعا للمتفوقين وبيئة تفاعلية للطلاب والأكاديميين والعاملين تستخدم أحدث التقنيات في المعامل البحثية والبنية التحتية، فضلا عن توفيرها الدعم المستمر لتطوير كفاءة الأكاديميين والعاملين من خلال دورات تدريبية، إذ إنهم يمثلون العامل الأساسي لنجاحها.

حلول بحثية لجميع أنواع الطاقة المتجددة

وأشادت الدكتورة هالة السعيد بالمجمع الصناعي «GUC Industrial Park» الذي يعتبر منصة للتعاون الصناعي والبحثي بين مصر وألمانيا وإفريقيا وأوروبا، وتسعى الجامعة من شراكاتها المتعددة مع أكبر مصنعي الماكينات في ألمانيا إلى إتاحة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية للأكاديميين والباحثين والدارسين بالجامعة الألمانية، كما أشادت بمدينة الطاقة الشمسية «GUC Solar City»، التي تقدم حلولا بحثية لجميع أنواع الطاقة المتجددة لخدمة المجتمعات والمدن، فضلا عن المشاركة المجتمعية والدور البارز للجامعة سواء في مصر أو ألمانيا «ليس فقط على المستوى العلمي والمهني ولكن أيضا على المستوى الاجتماعي».

ونوهت الوزيرة بأن الجامعة الألمانية في القاهرة وفرعها ببرلين لديهما سجل حافل بالإنجازات العلمية والبحثية والمجتمعية على مدار 20 عاما، إذ يوجد بها حاليا نحو 12 ألف دارس، إلى جانب 20 ألف خريج من الجامعة قدموا إسهاماتهم في مختلف المجالات، واستفاد منهم سوق العمل في مصر والخارج.