شركة مياه الشرب بالإسكندرية توفر خدمة الحجز إلكترونيا.. اعرف التفاصيل

وفّرت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، خدمة الحجز إلكترونيًا، إذ قدمت العديد من الخدمات المتاحة على موقعها الإلكتروني المعلن على صفحتها الرسمية والذي يمكن من خلاله حجز دور في فروع الشركة لطلب أي خدمة من الخدمات المتاحة.

تعليمات الحجز الإلكتروني للحصول على خدمات شركة مياه الشرب بالإسكندرية

وبحسب بيان إدارة العلاقات العامة لشركة مياة الشرب بالإسكندرية، ترصد «الوطن» في السطور التالية تعليمات الحجز إلكترونيا وهي:

1- الحجز متاح لمدة أسبوع مقدما.

2- التسجيل ببيانات حقيقية وإلا سيعرض الشخص نفسة للمساءلة القانونية.

3- يسمح بالحجز في الأماكن المتاحة فقط والمعلنة على الموقع الرسمي للشركة.

4- إثبات الحضور بالرقم القومي ورقم الدور.

5- الالتزام بالموعد المحدد وأي تأخير سيعتبر الحجز لاغيًا.

6- لكل عميل موعد حجز واحد خلال اليوم في نفس الفرع.

تعليمات حجز الدور لمنع الازدحام

وقدمت شركة مياة الشرب تعليمات الحضور إلى الفرع و ذلك تسهيلا على المواطنين ومنع الازدحام وهي:

1- إثبات الحضور بالرقم القومي وموعد الحجز.

2- الحضور قبل الموعد المحدد بـ 15 دقيقة.

3- يعتبر الحجز لاغيا لو تم التأخير عن موعد الحضور بمقدار 15 دقيقة.

4- الالتزام بالإجراءات الاحترازية كتعليمات الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

في سياق متصل، أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة من يوم 11 سبتمبر إلى يوم 22 من ذات الشهر للتيسير على المواطنين من السادة كبار السن أو السادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

وتتواجد السيارات بالأماكن التالية:

- سيارة غرب: مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحا لـ 3 ونصف عصرا.

- أمام فرع شركة المياه بالبيطاش من 4 عصرا إلى 9 مساء.

- سيارة شرق أمام راقع محمد نجيب - سيدي بشر من 9 صباحا لـ 8 مساء.

- سيارة وسط: بشاير الخير 3 القباري بلوك 3 أمام مسجد الشهيد من 9 صباحا لـ 8 مساء.