وظائف شركة مياة الشرب والصرف 2021.. مد فترة التقديم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مد التقديم للمسابقة التي أعلنت عنها لشغل بعض الوظائف وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 بالشركة، لمدة 15 يوما تبدأ من اليوم وحتى 30 أكتوبر الجاري.

فترات التقديم للوظائف "الفنية" والمتخصصة التالية من يوم 16 الي 20 من الشهر الجاري

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، في بيان، اليوم السبت، أن الوظائف المعلن عنها، هي:

مهندس ثالث: الأول تخصص ميكانيكا والثاني تخصص كهرباء.

- كيميائي مياه ثالث: حاصل على بكالوريوس علوم شعبة كيمياء وميكروبيولوجي.

- مراقب أمن رابع: دبلوم تجارة نظام 3 سنوات /ثانوية عامة/ ثانوية أزهرية.

- قارئ ومحصل رابع: دبلوم تجارة نظام 3 سنوات.

- كاتب ومدخل بيانات: دبلوم تجارة نظام 3 سنوات.

- أمين مخزن رابع: دبلوم صنايع نظام 3 سنوات.

- فني تشغيل رابع: دبلوم صنايع نظام 3 سنوات «ميكانيكا- كهرباء- أعمال صحية- تبريد وتكييف».

- فني معمل رابع: دبلوم زراعة نظام 3 سنوات.

- حرفي تشغيل «مياه وصرف» خامس: محو أمية - ابتدائية- إعدادية.

- سباك خامس: محو أمية - ابتدائية- إعدادية.

- لحام خامس: محو أمية - ابتدائية- إعدادية.

- كهربائي خامس: محو أمية - ابتدائية- إعدادية.

- سائق خامس: محو أمية - ابتدائية- إعدادية + رخصة درجة أولى وثانية.

- سائق معدات ثقيلة: محو أمية - ابتدائية- إعدادية + رخصة معدات ثقيلة.

عامل خدمة: محو أمية - ابتدائية.

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب والصرف 2021

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبناء محافظة قنا.

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد على 35 في تاريخ الإعلان باستثناء سائقي المعدات الثقيلة.

- العمل سيكون بنظام الورادي.

- العمل بنظام التعاقد مع وضع الموظف سنة تحت الاختبار.

- اجتياز كل الاختبارات وفقا للوائح الشركة.

- يراعى استيفاء نسبة 5% للمعاقين من الوظائف.