أبرزها ارتفاع درجة الحرارة.. 3 أعراض لالتهاب اللوزتين عند الأطفال

قال الدكتور أمير عمران، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، إن التهاب اللوزتين يؤثر بشكل كبير على الأطفال، مشيرا إلى أن تغيير الفصول يتسبب في التهاب اللوزتين بشكل كبير، وإصابة الطفل بعدوى بكتيرية موجودة في الجو، والتي تنتقل أحياناً عن طريق الرذاذ من طفل مصاب إلى طفل آخر.

أسباب التهاب اللوزتين عند الأطفال

وأوضح استشاري الأنف والأذن والحنجرة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن التهاب اللوزتين يكون في البداية عبارة عن دور برد ثم يتحول إلى التهاب، مشيرا إلى أن الفيروسات الشائعة غالباً ما تكون سبباً في التهاب اللوزتين، ولكن العدوى البكتيرية هي أيضاً السبب.

وأضاف أن الميكروبات والعدوى قد تنتقل عن طريق طفل مصاب، أو تناول المشروبات الباردة مرارا وتكرارا، وكذلك تغير الجو، الذي يُعد أبرز أسباب الإصابة بالتهاب اللوزتين.

أعراض الإصابة بالتهابات اللوزتين عند الأطفال

وكشف «عمران»، أن الأعراض التي تظهر على الطفل المصاب بالالتهاب، تتمثل في ارتفاع درجة حرارة الطفل وآلام في الحلق، وصعوبة في البلع، موضحا أن الآلام تتمثل فى حمى روماتيزمية في القلب، والتهاب في المفاصل، إذا تكررت الإصابة.

وأكد أن الأم عندما تلاحظ هذه الأعراض على الطفل، يجب أن تتوجه على الفور إلى الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على صحة الطفل، مناشدا الأمهات بالابتعاد عن المشروبات الباردة، ووقاية الطفل من الجراثيم والحرص على نظافته، وتجنب مشاركة الطعام أو كؤوس الشراب، مؤكدا أنه عند إصابة الطفل بالالتهاب على الأم إبقاؤه في المنزل.

وتابع أن الطبيب قد يلجأ إلى استئصال اللوزتين للطفل إذا لزم الأمر، لافتا إلى أنه يتم الاستئصال في حالة تكرار حدوث الالتهاب أكثر من 5 مرات في السنة.