أبرز المعلومات عن البكتيريا المقاومة للأدوية بعد ارتفاع الإصابات بها

حذّرت السلطات الصحية في الإمارات العربية المتحدة من البكتيريا التي لا تستجيب لأي نوع من الأدوية، وفق ما نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية»، بعد انتشار وارتفاع عدد حالات الإصابة ببكتريا sonnei extensively drug-resistant (XDR) Shigella، المقاومة للأدوية على نطاق واسع في معظم البلدان الأوروبية منها المملكة المتحدة، وإيرلندا الشمالية.

ويشار إلى أنّ البكتيريا المقاومة للأدوية انتشرت في بلاد أخرى في الإقليم الأوروبي، منذ أواخر عام 2021 منها النمسا، وبلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، والنرويج، وإسبانيا.

أبرز 10 معلومات عن العدوى البكتيرية

- تسمى البكتيريا المقاومة للأدوية المقاومة للأدوية بعدوى الشيجيلا «داء الشيجيلات».

- تسببها فصيلة بكتيرية تُعرف باسم «الشيجيلا».

- وتبرز أهم العلامات الدالة على الإصابة بها في شكل الإسهال المائي، أو الدموي، وآلام البطن والتشنجات، والحمى والغثيان وفقدان الشهية.

- تعتبر البكتيريا المقاومة للأدوية من فئة العدوى المعوية.

- يمكن أن تنتقل عدوى «الشيجيلا» عن الطريق البرازي الفموي بالاتصال المباشر أو غير المباشر.

- كما تنتقل العدوى البكتيرية المقاومة للأدوية عن طريق استهلاك الطعام أو الماء الملوث، والاتصال الجنسي مع الشخص المصاب.

انخفاض عدد الوفيات بالعدوى

- تعد الوفيات نتيجة الإصابة منخفضة.

- بسبب مقاومته للأدوية فإنّه يترك خيارات علاجية محدودة للغاية للحالات المتوسطة إلى الشديدة.

- تعد احتمالية الانتشار من أوروبا إلى غيرها من البلدان عالية للغاية.

يشار إلى أنّ عوامل خطر الإصابة بعدوى الشيجيلا هي العيش في مراكز رعاية الأطفال، ودور رعاية المسنين، والسجون، وأحواض السباحة المجتمعية، أو في منطقة تفتقر إلى التعقيم أو النظافة، وتشمل المضاعفات الناتجة عن عدوى الشيجيلا الجفاف، والنوبات، ومتلازمة انحلال الدم اليوريمي، وتدلي المستقيم، ومتلازمة انحلال الدم اليوريمي، والتهاب المفاصل التفاعلي في حالة الإصابة بعدوى الشيجيلا.