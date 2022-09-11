تفاصيل استبعاد رئيس حي شرق مدينة أسوان من منصبه استجابة لشكاوى المواطنين

استبعد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، رئيس حي شرق التابع للوحدة المحلية لمدينة أسوان من منصبه، عقب قيامه بجولة مفاجئة وبدون إخطار مسبق أو حراسة داخل عدد من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بمناطق شرق المدينة.

أسباب استبعاد رئيس حي شرق مدينة أسوان

وبحسب البيان الإعلامي الصادر، منذ قليل، من مكتب إعلام ديوان عام محافظة أسوان، جاء ذلك بعد أن كشفت جولة المحافظ عن العديد من أوجه القصور، وذلك تأكيداً لما جاء في الرسائل الواردة من المواطنين في حي شرق مدينة أسوان التي حملت معها شكاوى أبرزها وجود تراكمات من القمامة والمخلفات، بجانب انتشار الإشغالات في أكثر من منطقة.

عدم الإبلاغ عن طفح الصرف الصحي

وتابع البيان، بالإضافة إلى عدم الإبلاغ عن طفح الصرف الصحي مع عدم إعادة الشيء لأصله بوجود حفر لما بعد الإصلاح مما يعيق حركة المشاة والمواطنين، ويهدد سلامة الأطفال وكبار السن.

المحافظ يحذر المقصرين في عملهم بالمحليات

وحذر اللواء أشرف عطية المسئولين بالمحليات بأنه سيتم استبعاد أي مسئول في حالة رصد أي قصور، علاوة على عدم التفاعل مع الشكاوى أو المطالب الجماهيرية لأنه لن يسمح بأي تهاون أو إهمال من المقصرين حتى يشعر الشارع الأسواني بالتحسن في مستوى النظافة العامة وإعادة الانضباط بالشكل المطلوب.