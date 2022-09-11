محافظة الإسكندرية تعظم مواردها بورشة نجارة في الحضرة وجراج سانت كاترين

عظمت محافظة الإسكندرية، من مواردها عبر افتتاح مشروع ترميم وتطوير جراج سانت كاترين بالمنشية بتكلفة 8 ملايين جنيه وسعة 200 سيارة، بالإضافة إلى العمل على تطوير ورشة النجارة بالحضرة بعد تحويلها إلى ورشة إنتاجية لتوفير فرص عمل وإنتاجية.

البداية حين افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مشروع ترميم وتطوير جراج سانت كاترين بمنطقة المنشية بحي الجمرك بتكلفة 8 ملايين جنيه، وذلك على مساحة 4300 متر، بسعة إجمالية نحو 200 سيارة، والجراج عبارة عن مسطح سفلي بمساحة 2800م2 ومسطح علوى بمساحة 1500م2.

الحد من الكثافة المرورية

وأكد المحافظ، في بيان: «سيساهم مشروع ترميم وتطوير جراج سانت كاترين في الحد من الكثافة المرورية التي تعاني منها المنطقة، حيث يخدم الجراج مناطق المنشية الصغيرة، بالإضافة إلى تعظيم موارد المحافظة».

وأشار إلى أن أسعار التذاكر الخاصة بالجراج في متناول جميع المواطنين الراغبين في ركن سياراتهم في نطاق المحافظة.

وتوجه المحافظ الشكر إلى مسؤولي كنيسة سانت كاترين لمساهمتهم في التبرع بمكان الجراج لخدمة المواطنين بالمحافظة.

تطوير ورشة النجارة بالحضرة

ومن حي الجمرك إلى حي وسط الإسكندرية، تعمل المدينة الساحلية على تطوير ورشة النجارة بالحضرة بالإدارة العامة للمشروعات والورش بالمحافظة، وذلك بعد تحويلها إلى ورشة إنتاجية، وذلك في إطار رؤية المحافظة نحو تعظيم جميع مواردها لخدمة المواطنين.

الإسكندرية تمتلك 22 ورشة مهنية

وأكد «الشريف»، أن المحافظة حريصة على تعظيم جميع مواردها لتحقيق أقصى استفادة منها، مشيرًا إلى أن المحافظة تمتلك عدد 22 ورشة تضم جميع المهن والحرف، مؤكدًا أننا نعمل على رفع كفاءة الورش وتحفيز العاملين ورفع كفاءتهم بجميع الورش.

وأوضح أنه أصدر قرارًا بتحويل ورشة النجارة التابعة للمحافظة إلى ورشة إنتاجية بعد الانتهاء من أعمال تطويرها، مشيرًا إلى أن الورشة ستساهم في تعظيم موارد المحافظة، إذ تختص الورشة بتصنيع المستلزمات المطلوبة واحتياجات الديوان العام للمحافظة والأحياء والمديريات والجهات التابعة، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الإنتاجية للغير سواء للهيئات الحكومية أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص أو الأفراد.