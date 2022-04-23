الجمهورية الجديدة| 3 مشاريع للمياه في الإسكندرية.. نقية ومستمرة دون انقطاع

اهتمت الدولة المصرية في إنشائها للجمهورية الجديدة، بقطاع المياه حيث رغبت في توفير مياه نقية ومستمرة دون انقطاع، وكان لمحافظة الإسكندرية النصيب الأكبر من ذلك الاهتمام وتحديدا خلال العام الجاري 2022، من خلال 3 مشاريع بحسب خريطة مشروعات مصر، حيث جرى تنفيذ إثنين منها ويبقى واحد قيد التنفيذ.

وبرزت المشاريع الثلاثة في تطوير محطتي المنشية 1 و 2 اللتان تخدمان أماكن عدة غرب الإسكندرية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطتي الرفع «أ، ب» بمدينة برج العرب الجديدة، حيث جرى تنفيذ كليهما، إلا أن الدولة المصرية لم تقف عند تطوير محطات المياه فحسب بل تعمل حالياً في مشروعها الثالث المتمثل في محطة معالجة الصرف الصحى والصناعى ببرج العرب‎.

محطتا المنشية لمياه الشرب

عانت مناطق غرب الإسكندرية لسنوات من انقطاع المياه لفترات طويلة من اليوم، حيث أن أبرز الإعلانات عن قطع المياه التي أعلنها الشركة تخص مناطق غرب أكثر من شرق، إلا أن ذلك لن يستمر في ظل مشاريع الجمهورية الجديدة، حيث أطلقت شركة مياه الإسكندرية في الفترة الأخيرة، محطتي المنشية 1 و 2 اللتان يمدان مناطق غرب بالمياه نظرًا لطاقتهما الاستيعابية التي تبلغ 620 ألف متر مكعب يوميا بالإضافة إلى وجود محطات أخرى تساعد على ذلك.

خدمة المناطق الأكثر احتياجًا

محطة المنشية «1» بمنطقة محرم بك تخدم منطقة غرب الإسكندرية، وتعمل بطاقة إنتاجية 380 ألف متر مكعب/ يوم، وذلك بحسب المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية.

على ذات النهج فإن محطة المنشية «2» بالطريق الدائري بقرية أبيس العاشرة تخدم أقصى غرب الإسكندرية وبالتحديد أحياء العامرية وبرج العرب وجزء من محافظة البحيرة وتعمل بطاقة إنتاجية 240 ألف متر مكعب/ يوم.

وتضع الدولة أعينها نصب الأماكن المحرومة من المياه، لذا جرى إطلاق مشروع المرافق الرئيسية مدينة برج العرب الجديدة، الذي شمل مشروعات بقطاعات المرافق «مياه، صرف»، وذلك عبر إعادة تأهيل محطتي الرفع «أ، ب» بتكلفة 76 مليون جنيه.

معالجة الصرف الصحى والصناعى ببرج العرب

لم تقف الدولة عند هذا الحد، بل أطلقت مشروع لإعادة تأهيل وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي والصناعي ببرج العرب بنظام برك الأكسدة، وهو الذي يشمل 5 نقاط أساسية، وهو الذي يجرى تنفيذه خلال العام الجاري.

وبحسب موقع خريطة مشروعات مصر، فإن المشروع يشمل خط انحدار مواسير خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد قطر 1000 مم بطول 4.42 كم من محطة معالجة الصرف وحتى محطة طلمبات ك 34.5، وخط الطرد مواسير خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد قطر 1000 مم بطول 10.5 كم.

كما يجرى إنشاء 6 أحواض برك أكسدة منها «3 صرف صناعى، وأخرى 3 صرف سكنى»، وتشمل خطوط الربط 800 مم زهر مرن وغرف المحابس، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 18 حوضًا بمحطة المعالجة منها 9 أحواض سكني و9 صناعي، وإعادة تأهيل جميع المباني الإدارية القائمة والتركيبات الميكانيكية والكهربائية.