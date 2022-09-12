استكمال محاكمة 23 متهما بنشر أخبار كاذبة في قضية «خلية السلام» اليوم

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، التي تنعقد بمجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة 23 متهمًا، اليوم الإثنين الموافق 12 سبتمبر 2022، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية السلام».

سماع المرافعة

وأجّلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار وعلي عمارة وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، محاكمة المتهمين خلال الجلسة الماضية في قضية خلية السلام، إلى جلسة اليوم لسماع المرافعة.

تهريب هاتف محمول

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنَّ أحد المتهمين، كان محبوسًا داخل قسم شرطة السلام، وأقرّ باتفاقه مع أحد أقاربه خلال زيارته له على تهريب هاتف محمول إلى داخل محبسه ليستطيع التواصل به مع ذويه، فاستولى عدد من الموجودين داخل الحجز على الهاتف منه.

التحقيقات

وأضافت التحقيقات، أنَّ المتهمين اتفقوا مع بعضهم على إحداث إصابات ببعضهم في أماكن متفرقة من أجسادهم، من خلال استخدام عملة معدنية كانت بحوزتهم، وصوّروا الفيديو الذي تمّ تداوله وتظهر فيه إصاباتهم، مدعين تعرضهم للتعذيب داخل القسم من قبل ضباط الشرطة وذلك على خلاف الحقيقة.

وأجرت الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة، التي بينت أنَّ 4 متهمين محبوسين على ذمة قضايا أخرى، اشتركوا في ذلك المخطط، وادعوا أنَّهم تعرضوا للتعذيب داخل حجز قسم شرطة السلام، والغرض من ذلك هو بث الشائعات ضد الدولة وإحداث الفتنة، وإظهار أنهم يتعرضون لتعذيب داخل قسم الشرطة، وذلك على خلاف الحقيقة.

كما اعترف المتهمون أمام النيابة العامة، أنَّهم هم من أحدثوا الإصابات ببعضهم البعض بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها، وجرى ضبط الهاتف المحمول المستخدم في التصوير.