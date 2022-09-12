خبير اقتصادي: ملتقى الأعمال المصري اللبناني فرصة لزيادة الاستثمارات بين البلدين

أكد الخبير الاقتصادي اللبناني راكان خليفة، أهمية زيادة التعاون المصري اللبناني في مجال الاستثمار والطاقة للتخفيف من الأزمات التي تعاني منها بلداننا العربية جرّاء تداعيات جائحة كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية الذي فرضت نفسها على أجندة نقاشات الجامعة العربية، مشددًا على ضرورة التضامن العربي خاصة في قطاعي البترول والحبوب.

لبنان تستورد الغاز من مصر

ووقّع لبنان عقدًا لشراء الغاز الطبيعي من مصر، ونقله عبر الأراضي السورية إلى معمل دير عمار اللبناني، فيما جرت مراسم التوقيع داخل مقر وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في بيروت.

وأشار راكان خليفة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أن إجمالي الصادرات المصرية للّبنان تقدر بنحو 300 مليون دولار مقابل 85 مليون دولار حجم الواردات اللبنانية، بينما تبلغ الاستثمارات اللبنانية في مصر نحو 5 مليارات دولار في قطاعات مختلفة على رأسها التمويل والقطاع الصناعي والخدمي والتشييد.

ملتقى الأعمال المصري اللبناني

وأكد أهمية انعقاد ملتقى الأعمال المصري اللبناني في نسخته السادسة يوم 18 سبتمبر، بالقاهرة، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، مؤكدا أنه سيكون فرصة للتواصل بين الحكومتين المصرية واللبنانية ومجتمع الأعمال في البلدين وفرص ومزايا الاستثمار لزيادة مجالات التعاون والشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين.

وأوضح أن التحديات الإقليمية والعالمية تفرض العمل على تحقيق تكامل حقيقي في التجارة والصناعة والاستثمار المشترك بين البلدان العربية، وحل أية معوقات قد تعوق الاستثمار وزيادة معدلات التبادل التجاري.