السعودية تصادر 4 مليارات ريال من تنظيم عصابي لغسيل الأموال

أعلنت السلطات السعودية، قبل قليل، مصادرة 4 مليارات ريال سعودي من تنظيم عصابي، بعد الحكم عليهم بالسجن 25 سنة بتهمة غسل الأموال، وفقا ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

عصابة غسيل الأموال في السعودية

وذكرت المملكة العربية السعودية، أنّ التنظيم العصابي يضم مواطنا سعوديا، و5 وافدين من جنسيات عربية، حيث أجرى عمليات مالية ضخمة وحولها إلى خارج المملكة العربية السعودية.