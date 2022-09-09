تفاصيل مسرحية «جامعة المشاغبين» قبل عرضها في السعودية.. اعرف أسعار التذاكر

يستعد فريق عمل مسرحية جامعة المشاغبين، للسفر إلى المملكة العربية السعودية، لعرض المسرحية في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري على مسرح «محمد العلي» بالعاصمة الرياض، التي تضم مجموعة كبيرة من فنانين الكوميديا على رأسهم الفنان بيومي فؤاد، بالإضافة إلى حمدي المرغني، شيماء سيف، سليمان عيد وإيمان السيد من إخراج أوتاكا.

وتدور أحداث مسرحية جامعة المشاغبين، حول جامعة خاصة يمتلكها أحد رجال الأعمال، وتضم مجموعة من الطلاب المشاغبين، ويتضح خلال الأحداث أن مالك الجامعة تاجر آثار، ومن أجل تنفيذ إحدى عملياته المشبوهة، يصطحب الطلاب في رحلة إلى الأقصر، ليتفاجيء أن جميع من حوله من أساتذة وطلاب هم مجندين من قبل الشرطة للإيقاع به.

أسعار تذاكر مسرحية جامعة المشاغبين

وتأتي أسعار تذاكر العرض المسرحي في 5 فئات، تبدأ من 100 ريال سعودي وتصل لـ 500 ريال سعودي، وفقًا للموقع الرسمي للحجز، كما يلي:

- الفئة الأولى 100 ريال سعودي، وهو ما يوازي 514 جنيهًا مصريًا.

- الفئة الثانية 150 ريالا سعوديًا، وهو ما يوازي 771 جنيهًا مصريًا.

- الفئة الثالثة 200 ريال سعودي، وهو ما يوازي 1028 جنيهًا مصريًا.

- فئة الـ «VIP» وتبلغ 300 ريال سعودي، وهو ما يوازي 1543 جنيهًا مصريًا.

- فئة الـ «VVIP» وتبلغ 500 ريال سعودي، وهو ما يوازي 2571 جنيهًا مصريًا

ووضعت الشركة المنظمة للعرض، مجموعة من الشروط يجب على الحضور الالتزام بها، من بينها منع دخول الأطفال أقل من 12 عامًا، كما يحق للجهة المنظمة إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالفًا.

«عنبة» ممثل أول مرة في مسرحية جامعة المشاغبين

ويشارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين، ولكن المشاركة الأبرز من نصيب مؤدي المهرجانات مصطفى عنبة، الذي يخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال المسرحية التي يشارك في بطولتها كلا من بيومي فؤاد، حمدي المرغني، أوس أوس، شيماء سيف، سليمان عيد، أوتاكا، إيمان السيد، أحمد سلطان، طاهر أبو ليلة ومصطفى البنا.