الجوافة الفرنسية.. فاكهة هندية الأصل تُزرع في مصر والكيلو بـ400 جنيه

يعرف المصريون الجوافة العادية التي تربوا عليها، ولكن قد لا تصدق عينيك عندما ترى جوافة يميل لونها للأسود كما أن حجمها صغير جدًا، يذهلك مذاقها المائل إلى طعم الليمون أو ربما الأناناس، ربما لأنها هندية الأصل واستوطنت فرنسا، ثم عاشت في تربة زراعية مصرية، وتتعجب أكثر عندما تعرف أن سعر الكيلو منها يصل لـ400 جنيه في الأماكن الفريدة المخصصة لبيعها بمصر.

يقول المهندس محمد عطية استشاري زراعة الفواكه الاستوائية في حديث خاص لـ«الوطن»، إن الجوافة الهندية المنشأ معروفة بين المزارعين من أنواع الفواكه الاستوائية، وانتشرت زراعتها في عدد من دول العالم، مثل سوريا وفرنسا، ولكنها عُرفت بالجوافة الفرنسية في مصر، لافتًا إلى أنه يزرعها منذ عدة سنوات في مزرعته الخاصة بالشرقية.

تتحمل الصقيع ودرجات الحرارة المرتفعة

ويتابع «عطية» أن الجوافة الفرنسية تتميز بتحملها الظروف المناخية أكثر من الجوافة المحلية، لافتًا إلى أنها تحتمل الصقيع وكذلك درجات الحرارة المرتفعة، وبعدما تعرف على كل خصائها جلبها لزراعتها، موضحًا أنه وجدها صدفة من محل سوري لبيع البذور في وسط البلد بمدينة القاهرة، وبدأ زراعتها وإنبات شتلات منها بهدف الإكثار من المحصول.

سعر الشتلة 5000 جنيه وعمر الشجرة 100 عام

ويوضح استشاري زراعة الشتلات الاستوائية في تصريحات لـ«الوطن» أن سعر بيع الشتلة يبدأ من 50 جنيهًا وحتى 5000 جنيه لشتلة الجوافة الفرنسية، ويكون البيع بداية من الشتلة عمر عامين وحتى شجرة كبيرة بصندوق خشبي وبها ثمار، لافتًا إلى أن بشائر الثمر في الشتلات تبدأ من عمر عام ونصف العام إلى عامين، وهي من الشجيرات التي يصل ارتفاعها إلى مترين ونصف المتر وتعيش لـ100 عام.

الجوافة الفراولة تميل للون الأسود

وتعرف الجوافة الفرنسية أيضًا بـ«الجوافة الفراولة» ربما لتشابه المذاق أو ميل لونها قبل النضج التام إلى اللون الأحمر الغامق، ثم تصل للون الأسود عند تمام النضج كما أنها تتميز بطعم لاذع حلو، وأما عن قيمتها الغذائية فهي تحتوي على عشرة أضعاف فيتامين سي الموجود بالجوافة المحلية، كما أن تربة ومناخ مصر مناسبين لزراعتها.

سعر الكيلو 400 جنيه

وأشار إلى أن الجوافة الفرنسية معروفة بين هواة المزارعين من أصناف الفواكه الأجنبية على نطاق ضيق، لافتًا إلى أنه يجري بيعها في بعض «السوبر ماركت» و«الهايبرات» الكبيرة والمخصصة لبيع السلع «البراندات»، ويصل سعر الكيلو إلى 400 جنيه، في المحلات.