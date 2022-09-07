زيادة الإقبال على شراء شجرة التنين.. تطرح فاكهة بسعر 1000 جنيه للكيلو

انتشرت في الآونة الأخيرة فاكهة نادرة تسمى بـ التنين أو الدراجون فروت، التي يتراوح سعر الكيلو منها بين 500 و1000 جنيه حسب الموسم، وهو ما دفع بعض الأسر إلى زراعتها فوق الأسطح وفي محيط المنازل، وهناك إقبالًا على شرائها من أصحاب المشاتل.

أسعار أشجار فاكهة التنين

يقول زكي الحلواني، أحد أصحاب المشاتل في قرية بتبس بالمنوفية، أن الإقبال على شراء أشجار "التنين" أو الدراجون فروت، كبير للغاية وليس في محافظة بعينها بل في جميع المحافظات، وذلك لسهولة زراعتها سواء كان على أسطح المنازل أو في محيط البيوت، موضحًا أن سعر العود الذي يشبه الصبار يبدأ سعره من 10 جنيهات ويصل إلى 300 جنيه في أغلى وأنضج الأشجار.

وأضاف "الحلواني"، في حديثه لـ"الوطن"، أن سعر كيلو فاكهة التنين أو الدراجون فروت، تتراوح بين 500 و1000 جنيه في بعض أشهر السنة، مؤكدًا أن هذه الأشجار النادرة تلقى اهتمامًا كبيرًا من المواطنين، إذ أنها نادرة ودائما عودها أخضر، وتنتج فاكهه مميزه للغاية.

أبو حسين: ثقافة الناس بتتغير وتذهب للأشجار النادرة

من جانبه، قال أحمد أبو حسين، صاحب مشتل في بلبيس بالشرقية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن أشجار فاكهة التنين تبدأ من 30 جنيهًا للعود، والشجرة الناضجة التي تطرح يتراوح سعرها بين 150 جنيها و600 جنيه، مشيرًا إلى أن ثقافة الناس بدأت تختلف من خلال تغيير نوع النباتات المزروعة علي الأسطح وفي محيط المنازل، فتحول الفكر من أشجار زينة وورود إلى أشجار مثمرة ومميزه ونادرة.