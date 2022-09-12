هل يجوز صلاة الفجر وقت شروق الشمس؟..عضو لجنة الفتوى بالأزهر يوضح

يحرص الكثير من المسلمين، على أداء صلاة الفجر يوميا في توقيتها، وهناك سؤال يبحث عن إجابته البعض، لمن فاتهم الصلاة حاضر، وهل يجوز صلاة الفجر وقت شروق الشمس؟ لبيان جوازه شرعًا من عدمه.

وبخصوص الإجابة عن سؤال هل يجوز صلاة الفجر، وقت شروق الشمس؟ قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، إنه لا يجوز، وذلك لأن لكل صلاة وقت محدد، يجب أن تؤدى فيه، وإلا كان الويل والعذاب والهلاك لمن أخر الصلاة عن وقتها.

هل يجوز صلاة الفجر وقت شروق الشمس؟

وأضاف «لاشين» في تصريحات لـ«الوطن»، أن وقت صلاة الفجر ما بين طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس، ويجب أن تؤدى الصلاة قبل أن تشرق الشمس، أو قبل طلوع الشمس وظهورها، مشيراً إلى أن تأخير صلاة الفجر إلى هذا الوقت حرام شرعاً.

دار الإفتاء توضح حكم صلاة الفجر قبل طلوع الشمس

وبالإضافة إلى موضوع هل يجوز صلاة الفجر وقت شروق الشمس؟، فقد بينت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية أنه إذا صلى المسلم فريضة الصبح ما بين طلوع الفجر الصادق وما قبل طلوع الشمس فقد صح أداؤها في وقتها، لكن ينقسم وقتها بحسب الفضل والثواب إلى أربعة أقسام:

الأول: وقت فضيلة، وهو أن يؤديها أول وقتها.

الثاني: وقت اختيار، وهو أن يؤديها فيما بعد وقت الفضيلة إلى وقت الإسفار؛ أي الإضاءة وانتشار أنوار الصبح في السماء.

الثالث: وقت جواز بلا كراهة، وهو أن يؤديها بعد ذلك إلى وقت الحمرة الذي يسبق طلوع الشمس.

الرابع: وقت جواز مع الكراهة وهو أن يؤديها ما بين وقت الحمرة وبين وقت طلوع الشمس.

فضل أداء صلاة الفجر فى وقتها

وأشارت دار الإفتاء إلى أن فضلُ الأداء في هذه الأوقات وثوابُه متفاوتٌ على نفس الترتيب السابق؛ فالأول أكثرهم ثوابًا، والأخير هو الأقل.

وتابعت: «إذا كان المسلم مستيقظًا وسمع أذان الفجر يجب عليه النهوض للصلاة في وقتها، حيث يقع عليه إثم إذا خرج وقتها وعليه بالتوبة، والعزم مع كثرة الاستغفار على عدم العودة إلى مثل هذا الفعل مرة ثانية، ثم يصلي ما فاته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» رواه مسلم».