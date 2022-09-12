فريق طبي بمستشفى المنشاوي بطنطا ينقذ شابا مصابا بقطع عميق في الرقبة

استقبل مستشفى المنشاوي العام بطنطا، بمحافظة الغربية، شابا في العقد العقد الثالث من العمر، مصابا بجرح قطعي عميق ونافذ في الرقبة، تسبب في قطع كلي للشريان السباتي الرئيسي المغذي للمخ، ما أدى إلى نزيف حاد استدعى تدخلا جراحيا دقيقا وطارئا، ونجح الفريق الطبي، في إنقاذ حياته، بعد إجراء عملية جراحية له، وحرر محضر بالواقعة.

جرح عميق في الرقبة

وأوضح الدكتور خالد الشلقامي، مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بالغربية، أن مستشفى المنشاوي العام بطنطا، استقبل شابا عمره 22 عاما، مصابًا بجرح قطعي عميق ونافذ في الرقبة، وكان مشرفًا على الموت، وعلى الفور أجريت له الإسعافات الأولية.

ونُقل المريض إلى غرفة عمليات قسم جراحة الأوعية الدموية، وتبين وجود قطع كلي للشريان السباتي الرئيسي المغذي للمخ، وقطع كلي لحبل الوريد الداخلي، وتهتك لعضلات الرقبة السطحية والعميقة المجاورة للقصبة الهوائية.

فريق طبي

وتم تشكيل فريق طبي برئاسة الدكتور محمد منصور، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى المنشاوي العام، ونجح في إجراء عملية التحكم في النزيف وعمل إصلاح للشريان السباتي الرئيسي باستخدام رقعة وريدية من الوريد الصافي العظيم، وعمل ربط لحبل الوريد الداخلي وإصلاح لعضلات الرقبة العميقة والسطحية، مؤكدًا أن المريض حاليًّا حالته مستقرة وفي كامل وعيه، وبحالة صحية جيدة.

وضم الفريق الطبي كلا من الدكتور محمد منصور، والدكتور عبد الله عميرة، والدكتور محمد الشريف، أخصائيي جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمد الألفي، طبيب التخدير، والدكتور أيمن صالح، رئيس قسم التخدير بمستشفى المنشاوي العام، والدكتور يمنى إبراهيم درويش، والدكتور شيماء سلام أخصائي تخدير، بالإضافة إلى فنيين التخدير مصطفى محمد وغادة رجب، وبمعاونة فريق التمريض بقسم الأوعية الدموية، أنجيل بهيج، وهالة إبراهيم، وعزة رشدي، وإسراء السيد.

محضر بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد ورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى المنشاوي العام، بوصول شاب في العقد الثالث من العمر، مصابا بنزيف حاد وجرح قطعي عميق ونافذ في الرقبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.