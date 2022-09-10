ضمور المخ يهدد حياة الطفل «عبدالناصر».. ووالده: «العلاج بـ2500 جنيه شهريا»

طفل عمره 9 سنوات، شاء القدر أن يصاب بعد عدة شهور من ولادته، بضمور في المخ، ليمر برحلة من المعاناة والألم، وتقطع أسرته رحلة طويلة من التردد على المستشفيات العامة والعيادات الخاصة، أملًا في شفائه، خاصة وأن نفقات علاجه الشهرية باهظة، وتحمل أسرته الفقيرة مبالغ مالية لا تقدر عليها.

التردد على المراكز والعيادات الطبية دون فائدة

يروي علي سيد حسب الله، 45 عامًا، عامل، مقيم بقرية هوارة التابعة لمركز مطاي في شمال محافظة المنيا، أن ابنه «عبدالناصر» يعاني منذ صغره من ضمور المخ، وزيادة كهرباء وصرع، ومنذ 6 أعوام اصطحبه إلى القاهرة وأسيوط ومحافظات أخرى؛ قاصدًا المراكز والعيادات الطبية، بحثًا عن علاج له حتى تنتهي معاناته اليومية، ولكن دون فائدة.

«عبدالناصر» يحصل على 5 أنواع من الأدوية

وأضاف «علي» أن ابنه يحصل على 5 أنواع من الأدوية بشكل يومي، ويكلفه هذا مبلغ يتجاوز الـ2500 جنيه شهريًا، رغم دخله المحدود للغاية فهو يعمل مزارع بالأجر في الحقول، وهو عمل غير منتظم وليس لديه أي مصدر دخل آخر يستطيع أن يساعده في علاج أو تدبير نفقات الصغير.

وأوضح والد «عبدالناصر»، أن ابنه يحصل على 440 جنيهًا من التضامن الاجتماعي كمساعدة، في الوقت الذي يشتري فيه حفاضات أطفال بمبلغ 700 جنيه شهريًا، لأنه يستخدم 5 حفاضات في اليوم الواحد، كما أنه لا يستطيع النطق أو الحركة بسبب احتمالية إصابته بالشلل الرباعي.

وناشد الأب، وزارة الصحة والمسؤولين بالتضامن الاجتماعي وأصحاب الخير بمساعدته لعلاج أبنه من مرض ضمور المخ، مؤكدًا أن عليه الكثير من الالتزامات الأسرية الأخرى، فهو يعول أسرة مكونة من 3 أبناء إضافة إلى زوجته وهي ربة منزل.