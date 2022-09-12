خبراء تكنولوجيا: برنامج «أشبال مصر» محل اهتمام الرئيس شخصيا وهدفه سوق العمل

رحب خبراء الاتصالات بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخصيص حوافز مجزية لتشجيع المتفوقين من طلاب برنامج «أشبال مصر الرقمية»، لتعزيز التنمية البشرية، وبناء القدرات للنابغين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقال الخبراء، إن هذا يأتي من إدراك القيادة السياسية بأهمية إعداد جيل واعد من الشباب، وتأهيلهم للعمل في تكنولوجيا المستقبل.

مشروع أشبال مصر الرقمية

وأكد المهندس محمد الحارثي خبير الاتصالات والإعلام الرقمي، أن القيادة السياسة تدرك جيدا مدى أهمية إعداد الشباب، وتدريبهم للعمل فى مجالات التكنولوجيا المختلفة، مشيراً إلى أن مشروع أشبال مصر الرقمية، الذي وجه الرئيس بدعمه يعتبر أحد أهم المشروعات على الإطلاق، كونه يجعل من أولادنا مستعدين جيدا لوظائف المستقبل.

وأشار «الحارثي»، إلى أن المبادرة أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، للمشاركة في تنفيذ المبادرة، لإعداد جيل متميز من طلبة المدارس المتفوقين.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تخريج أجيال قادرة على استشراف المستقبل، واستخدام التقنيات الحديثة في مجالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المختلفة، ليصبحوا شباب ومواطنين فاعلين فى بناء مجتمع رقمي، يتواكب مع مستحدثات العصر، ومتطلبات المستقبل محليًا وعالميًا، وذلك بفضل دعم هؤلاء الشباب وتوفير فرص تدريبية مميزة من خلال مبادرة أشبال مصر الرقمية.

شركات مشاركة في المبادرة

وأكد «الحارثي»، أن الشركات المشاركة في هذه المبادرة هم فودافون مصر، وأمازون، هواوى، مايكروسوفت، فى إم وير، ديل تكنولوجيز، جوجل، IBM، فاليو، وسيسكو، ما يؤكد أن هذه المبادرة على مستوى عالمي من التدريب والتأهيل للطلاب المشاركين فيها.

ورحب المهندس وليد حجاج الباحث في أمن المعلومات باهتمام الرئيس بهذه المبادرة، قائلا: لدى القيادة السياسية إدراك كامل بأهمية اعداد الشباب المصري للعمل فى تكنولوجيا المستقبل، وليست أشبال مصر الرقمية فقط، وإنما هناك مبادرت أخرى، مثل ومراكز الابداع التكنولوجي بناة مصر الرقمية وغيرها من المبادرت التى توفر تدريب مجاني في كبرى الجامعات.

وأشار إلى أننا في أمس الحاجة لتلك المبادرات التي تساهم في محو الأمية الرقمية، التي تعتبر أحد أخطر ما نواجهه حاليا، موضحا أن بمبادرة أشبال مصر، تسهدف المتفوقين المقيدين فى الصف الأول الإعدادي للصف الثاني الثانوي في جميع المدارس المصرية، باستثمارات 25 مليون دولار في خمسة أعوام، لتدريب 3 آلاف طالب كل عام.

وأكد أن هناك عائد اقتصادي كبير من تلك المبادرات، خصوصا أن أغلب الخريجين سيعملون في كبرى الشركات العالمية، التي تمنحهم عائد بالدولار ما يعني أن العملة الصعبة ستزيد، وأن الهند مثلا تعتمد على المبرمجين فى جذب العملة الصعبة إليها، وأن مصر ليست أقل من الهند، خصوصا أن لدينا الشباب القادر على التعليم.