الاتصالات: أكثر من 20 ألف طالب قدموا في مبادرة أشبال مصر الرقمية

قالت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، إن مبادرة أشبال مصر الرقمية فريدة من نوعها ووجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتدريب فئة عمرية من الصف الأول الإعدادي حتى الثاني الثانوي على مهارات تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت «بركة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «dmc»، أن مبادرة أشبال مصر الرقمية تستهدف الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة، ليكون التدريب بشكل استباقي من أجل مستقبل أفضل للشباب، مشيرة إلى أن الهدف العام هو تأهيل الشباب منذ طفولتهم بكل مهارات التكنولوجيا الحديثة.

اختبار 13 ألف طالب

وأشارت إلى أن المبادرة تمر بعدة مراحل منها التسجيل، إذ تقدم لها أكثر من 20 ألف طالب من جميع أنحاء الجمهورية ومن مختلف المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية والدولية، ثم مرحلة الاختبارات وفي نهاية أغسطس الماضي جرى اختبار أكثر من 13 ألف طالب على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع التعليم العالي لعقد الاختبارات في جميع الجامعات، موضحة أنه جرى توفير مواعيد بديلة للطلاب الذين لم يتمكنوا من المشاركة في الامتحان بمرحلته الأولى.

مستويات مبادرة أشبال مصر الرقمية

وأكدت مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، أن المستوى الأول من المبادرة يقدم المبادئ الأساسية من علوم الحاسبات والثاني يعطي مقدمة عن المسارات المختلفة من الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات، مشيرة إلى أنه بعد ذلك يقرر الطالب المسار الذي يناسبه في المستوى الثالث، والمنحة مستمرة لمدة 5 سنوات للطالب الذي يبدأ من المرحلة الإعدادية.