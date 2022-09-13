«صمم للأخضر».. تفاصيل مبادرة «فنون تطبيقية حلوان» للحفاظ على البيئة

تحدثت الدكتورة ميسون قطب، عميدة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، عن تفاصيل مبادرة «صمم للأخضر من أجل حضارة مستدامة»، التي أطلقتها الجامعة لتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة.

وأضافت قطب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، أن كلية الفنون التطبيقية بدأت العمل في المبادرة منذ أكثر من 5 أشهر، خصوصا وأن الكلية معنية بالتصميم والفن والإبداع.

وتابعت: كانت وجهة النظر أن تكون المبادرة مرتبطة بزاوية خاصة بالتصميم، ومن أجل ذلك اتخذت المبادرة شعار «صمم الأخضر» عنوانا لها، مع الأخذ بالاعتبار استدعاء الحضارة المصرية القديمة، القائمة على فكرة الاستدامة.

المبادرة تستهدف الريف.. وتستمر حتى شهر نوفمبر

وأشارت إلى أن المبادرة التوعوية تستهدف الريف وتتخذ من البحث العلمي منهجا لها، ووفقا لشعار «صمم الأخضر» كان الهدف أن كل ما يصدر عن الكلية، يصمم للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، موضحة أن المبادرة مستمرة لمدة 3 أشهر وتنتهي في نوفمبر، إذ يتم تنظيم كل يوم اثنين فاعلية مختلفة تناقش قضايا التغيرات المناخية.

عرض خارجي لتوعية المواطنين بقضايا التغيرات المناخية

ولفتت عميدة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، إلى تنظيم عرض خارج أسوار الكلية، وإجراء مناقشات مع المواطنين حول التغيرات المناخية، منوهة بإطلاق مبادرة توعوية تحت مسمى «أزرع شجرة» للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة.