«فنون تطبيقية» بحلوان تطلق مبادرة «صمم للأخضر.. حضارة مستدامة»

أطلقت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مبادرة «صمم للأخضر.. حضارة مستدامة»، باعتبار أن الحضارة المصرية القديمة هي خير مثال على فكرة الاستدامة ومنتجاتها وهي نموذج للحفاظ على البيئة.

وقالت الدكتورة ميسون قطب، عميدة الكلية: «تنطلق المبادرة تزامنًا مع تحديات كبيرة بشأن أزمة التغيرات المناخية وتداعياتها على العديد من القطاعات الرئيسية وهو ما دفع إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات والبرامج والسياسات الجادة والفعّالة للتكيف مع التغيرات المناخية المُستجدة ومجابهة انعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية».

المبادرة تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الأكاديمية

وأضافت الدكتورة ميسون قطب في بيان لها، أن مبادرة «صمم للأخضر» تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الأكاديمية والفنية والطلابية والتي ستقام الإثنين من كل أسبوع وعلى مدار ثلاثة أشهر «سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر».

وأكدت عميدة كلية الفنون التطبيقية، أن من بين الفعاليات، منتدى التصميم الأكاديمي تحت عنوان «التصميم الأخضر.. استدامة للحياة» تحت إشراف الدكتور علا هاشم الأستاذ المتفرغ بقسم التصميم الداخلي والأثاث، ووكيل الكلية السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث والذي سيقام في شهر أكتوبر بجانب العديد من الفعاليات التنظيمية.

المبادرة في ظل اهتمام جامعة حلوان بقضية التغيرات المناخية

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار استضافة مصر لقمة المناخ cop 27 وفي ظل اهتمام جامعة حلوان بقضية التغيرات المناخية تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.