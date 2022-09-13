رابط منظومة الشكاوى الحكومية.. «لو عندك أزمة أو هتطلب خدمة»

يتعرض الكثيرون إلى بعض المواقف التي تدفعهم إلى تقديم شكاوى للجهات المختلفة، لذا أتاحت الدولة تلك الخدمة تيسيرا على المواطنين بإطلاقها منظومة الشكاوى الحكومية.

وتم إطلاق منظومة الشكاوى الحكومية منذ 4 أعوام، حيث تم تدشينها عام 2017 بموجب القرار الرئاسي رقم 314، بهدف حل جميع مشاكل المواطنين من خلال التواصل المباشر مع الجهات الحكومية المنوطة بالحل.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، رابط موقع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التي يتم فيها حل المشاكل عقب فحص كافة الطلبات المقدمة وتدوين الملاحظات عليها.

منظومة الشكاوى الحكومية

وخصصت الحكومة رابطا للدخول على منظومة الشكاوى الحكومية.

ويمكن الدخول إلى رابط منظومة الشكاوى الحكومية واتباع بعض الخطوات من أجل تسجيل شكوى بشكل إلكتروني حال وجود مشكلة خاصة بهم.

خطوات تقديم طلب جديد عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

- أولى الخطوات تتمثل في دخول المواطن على رابط موقع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

- يسجل الشخص نفسه على البوابة كـ«مُستخدم جديد»، حتى يتمكن من تقديم الشكوى إلكترونياً.

- على الشخص كتابة البيانات التي تطلب منه لكي يتم تسجيله مثل الاسم الرباعي، وطبيعة الشاكي، سواء كان مواطنا أو مستثمرا أو سائحا أو شركة أو منظمة و الرقم القومي له، ورقم الهاتف، والمحافظة، والعنوان، ثم يسجل اسم للمستخدم، وكلمة مرور، ليتمكن من تسجيل نفسه.

- عقب إتمام تلك الخطوة على موقع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، يدخل المواطن على موقع المنظومة، ليختار أيقونة «تسجيل شكوى جديدة» من «قائمة الشكاوى».

- يختار المواطن القطاع أو الوزارة أو المحافظة أو المصلحة الحكومية التي يريد تقديم شكوى ضدها أو طلب خدمة.

- يكمل الشخص تقديم الطلب عبر إدخال موضوع الشكوى في الخانة المخصصة لذلك، وتفاصيل الشكوى، والنتيجة المتوقعة منه لحلها.

- تتيح منظومة الشكاوى الحكومية، إمكانية تسجيل وإضافة المواطن الدلائل والأوراق أو المرفقات التي تدل على شكواه.