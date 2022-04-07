رابط موقع منظومة الشكاوى الحكومية لتلقي طلبات المواطنين.. 6 خطوات

يتساءل كثير من المواطنين عن كيفية تقديم شكاوى في الجهات الحكومية، حال وجود مشكلة خاصة بهم، وما هي نوعية الشكاوى الممكن تقديمها عبر مكاتب خدمة المواطنين في المنشآت والمصالح، وكذلك منافذ منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحطات مترو الأنفاق على سبيل المثال، فضلاً عن إمكانية تقديم الشكوى إلكترونياً.

وفي هذا الصدد تُقدم بوابة جريدة «الوطن»، رابط موقع منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة لتلقي طلبات المواطنين المختلفة، وخطوات تقديمها.

خطوات تقديم طلب جديد عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

أول الخطوات تتمثل في دخول المواطن على رابط موقع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، عبر هذا الرابط، إذ يجب على المواطن أن يُسجل نفسه على البوابة كـ«مُستخدم جديد»، حتى يتمكن من تقديم الشكوى إلكترونياً؛ لذا يضغط المواطن على هذا الرابط، ليُسجل نفسه.

وتتضمن البيانات التي يدونها المواطن إجبارياً حتى يتمكن من تسجيل نفسه كمستخدم جديد على موقع منظومة الشكاوى الحكومية، الاسم الرباعي، وطبيعة الشاكي، سواء كان مواطنا أو مستثمرا أو سائحا أو شركة أو منظمة مجتمع مدني أو فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك الرقم القومي له، ورقم هاتفه، والمحافظة، وعنوانه، ثم يُسجل المواطن اسم للمستخدم، وكلمة مرور، ليتمكن من تسجيل نفسه، مع تعهد المنظومة بسرية بيانات المواطن.

وعقب إتمام تلك الخطوة على موقع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، يدخل المواطن على موقع المنظومة، ليختار أيقونة «تسجيل شكوى جديدة» من «قائمة الشكاوى»، ثم يختار المواطن القطاع أو الوزارة أو المحافظة أو المصلحة الحكومية أو الخدمة التي يريدها شكواها.

ويواصل المواطن تقديم الطلب عبر منظومة الشكاوى الحكومية عبر إدخال موضوع الشكوى في الخانة المخصصة لذلك، ثم تفاصيل الشكوى، والنتيجة المتوقعة منه لحل تلك الشكوى.

ويُتيح موقع منظومة الشكاوى الحكومية، إمكانية تسجيل وإضافة المواطن للمرفقات التي تدل على شكواه، أو أي مرفقات يريد إضافتها للشكوى، مع متابعته لنتيجة الشكوى عبر الموقع الإلكتروني للمنظومة.

تذليل الصعوبات التي تواجه منظومة الشكاوى الحكومية

ويحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعة نتائج عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بشكل مستمر مع الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، لتذليل أي عقبات قد تواجه عملها.