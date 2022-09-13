أماكن شاغرة في المدن الجامعية للطلاب الجدد بالإسكندرية.. 9 أيام متبقية

أعلنت إدارة المدن الجامعية في الإسكندرية، توافر أماكن شاغرة بها للطلاب الجدد، إذ تستمر في الوقت الراهن عمليات قبول طلبات الالتحاق بالمدن الجامعية، والتي يتبقى عليها 9 أيام على الانتهاء حيث تختتم عمليات التقديم 22 سبتمبر الجاري بعدما انطلقت 10 من ذات الشهر.

وتوفر المدن الجامعية بالإسكندرية أماكن للطلاب الجدد الذين وضعهم التنسيق في كليات الإسكندرية والمغتربين من محافظات أخرى، أو من مناطق نائية في الإسكندرية تبعد عن الكليات حيث يقوم الطالب باستيفاء كل البيانات والأختام الواردة بطلب الالتحاق، دون كشط أو تعديل من أجل قبول الطلب خلال فترة التقديم الحالي.

طلبات التقديم إلى المدن الجامعية في الإسكندرية

وبحسب بيان المدن الجامعية في الإسكندرية على موقعها الرسمي فإنه في حالة ثبوت أي بيانات غير صحيحة بطلب الالتحاق أو على الموقع يتم استبعاد الطالب من تنسيق القبول للمدن الجامعية، لذا فقبل عملية التسجيل في المدن الجامعية يرجى التأكد من التالي:

- يقوم الطالب بطباعة الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية «الإشعار الإلكتروني».

- على جميع الطلبة المستجدين ثانوية عامة ضرورة التأكد من تمام رفع الصورة الشخصية على موقع الزهراء عند التقديم.

- يتوجه الطالب إلى مكتب المراجعة الإلكترونية لمراجعة طلب الالتحاق واستيفاء الجزء الخاص بالمراجعة الإلكترونية.

- يتوجه الطالب إلى مكتب شئون الطلاب بمبنى «ج» لمراجعة و تسليم طلب الالتحاق والمرفقات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدن الجامعية بالإسكندرية

- طلب الالتحاق مكون من 3 ورقات.

- عدد 2 صورة بطاقة الترشيح.

- عدد 3 صور من بطاقة رقم قومي للطالب سارية.

- عدد 3 صور من بطاقة رقم قومي لـ ولي الأمر سارية.

- عدد 2 صورة ضوئية حديثة للطالب بالإضافة إلى 8 صور عند التسكين.

- صورة الإشعار الإلكتروني.

- صورة ضوئية من مستند قانوني إذ كان ولي الأمر غير الوالد.

- تقديم صورة تفيد حصول الطالب على الجرعة التنشيطية للقاح فيروس كورونا.

- حافظة مستندات لتسليم الأوراق بها.