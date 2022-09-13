شيخ الأزهر يلتقي مفتي كازاخستان على هامش مشاركته بمؤتمر زعماء الأديان

التقى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالعاصمة الكازاخية الشيخ «نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف»، المفتي العام لجمهورية كازاخستان، ظهر اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في المؤتمر السابع لزعماء الأديان «دور قادة الأديان في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية»، في فترة ما بعد وباء كورونا.

مفتي كازاخستان

وأعرب مفتي كازاخستان عن بالغ تقديره للإمام الأكبر وسعادته بلقائه قائلا: «لا يمكننا التعبير عن مدى سعادتنا بزيارة فضيلتكم لبلادنا، هذا هو يوم عيد لنا في كازاخستان، وسوف تظل تفاصيل هذه الزيارة محل اهتمام وتقدير، نقدر دور الأزهر في دعم بلادنا علميا ودعويا، فمعظم علماء بلادنا من خريجي الأزهر الشريف».

واستعرض مفتي كازاخستان ما تقوم به دار الافتاء الكازاخية من جهود لخدمة مسلمي كازاخستان، مشيرا إلى أنهم يعتمدون بشكل دائم على مناهج الأزهر الشريف وعلمائه، وقد تم اقتباس فكرة مشروع وطني لتدريب الأئمة والوعاظ الكازاخايين من أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، حيث تستضيف كازاخستان علماء الأزهر للمشاركة في مهام التدريب وتأهيل الوعاظ والدعاة، جنبا إلى جنب مع العلماء والقيادات الدينية في كازاخستان.

مؤتمر زعماء الأديان

من جانبه، أكد الإمام الأكبر تقديره لدولة كازاخستان، وسعادته بزيارة هذا البلد الإسلامي للمرة الثالثة، والاطلاع على اهتمام مسلمي هذا البلد بإبراز الصورة الصحيحة عن الإسلام، مؤكدا استمرار دعم الأزهر لطلاب ودعاة كازاخستان، من خلال المنح الدراسية بجامعة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية، وإتاحة فرص التحاق الأئمة الكازاخستانيين بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.