نائب رئيس جامعة الأزهر يوجه بتيسير إصدار شهادات التخرج بكلية البنات

وجّه الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر، مكتب شئون الخريجات بكلية الدراسات الإنسانية، بتيسير استخراج شهادات التخرج، واستلامها في نفس اليوم، تيسيرًا عليهن، خاصة أنهن يأتين من محافظات بعيدة.

توفير عدد أكبر من الموظفات

وعلى الفور وعدت الدكتورة أميمة فهمي، عميدة الكلية، بتوفير عدد أكبر من الموظفات من مختلف إدارات الكلية، لسرعة تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

مجلس قسم اللغة الأوردية

من ناحية أخرى قام نائب رئيس الجامعة بحضور مجلس قسم اللغة الأوردية بالكلية، حيث ناقش فكري آلية النهوض والارتقاء ورفع تصنيف قسم اللغة الأوردية بجامعة الأزهر، بوصفه من الأقسام العريقة والمتميزة.

وناقش أيضا آلية النهوض والارتقاء بالبحث العلمي باعتباره المرآة الحقيقية للتقدم العلمي، كما ناقش آلية تطوير مجالس الأقسام العلمية من خلال اختيار الموضوعات العلمية الرصينة والانفتاح على الجامعات الأخرى في طرق التحكيم والتقييم للأبحاث واختيار أصحاب الكفاءة.

وأكد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات على أن الإخلاص هو السبب الرئيسي لنجاح أي عمل، وأن العمل بروح الفريق الواحد ينعكس إيجابيًّا على أسرة القسم والكلية والجامعة.

وفي ختام اللقاء تم التقاط الصور التذكارية مع نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وتوجيه الشكر له على توجيهاته ومتابعته الدائمة والمستمرة لكليات فرع البنات بجامعة الأزهر.

كلية الدراسات الإنسانية للبنات

جدير بالذكر أن قسم اللغة الأوردية بكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة كان في طليعة الأقسام التي حصلت على شهادة الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات كليات فرع البنات بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.