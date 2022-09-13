امتيازات جديدة لصالح قصار القامة بالإسكندرية.. فرص عمل ومبلغ شهري

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عددا من الامتيازات لقصار القامة، وذلك على هامش لقائه بممثلي جمعية الأقزام بالإسكندرية والاستماع إلى احتياجاتهم، وأبرزها توفير فرص عمل، وصرف مبلغ شهري للجمعية، إضافة إلى توفير حلقة تواصل معه.

جاء ذلك على هامش استقبال محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، ممثلي جمعية الأقزام بالإسكندرية، للوقوف على التحديات والمشاكل التي تواجههم، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

حلقة وصل مع المحافظ

وأصدر المحافظ امتيازات جديدة لصالح قصار القامة بالإسكندرية، لتقديم أفضل الخدمات والرعاية لهم، ورفع العبء عن كاهلهم، ومنها الموافقة على ترسية باكيتين في السوق الحضاري بميدان محطة مصر لهم دون إجراء القرعة العلنية، والتوجيه بصرف مبلغ شهري لصالح الجمعية، وتعيين نقطة اتصال من العلاقات العامة بالمحافظة لتكون همزة وصل مباشرة بينهم وبين محافظ الإسكندرية، إضافة إلى تعيين 2 منهم بالديوان العام بنظام اليومية، والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مساعدات عينيه لصالح البسطاء منهم.

المحافظ: تذليل العقبات أمام قصار القامة

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل على تذليل كل العقبات والتحديات أمام أبنائها من قصار القامة، وتعمل على توفير حياة كريمة لهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

جدير بالذكر، أن محافظ الإسكندرية سبق وخصص كابينة بشاطىء استانلي مجانا لقصار القامة، وتم التشديد على تقديم كامل الدعم والتسهيلات اللازمة والعمل على حل جميع مشاكلهم.