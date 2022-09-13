الأمن الأردني: انتشال جثة ثانية من تحت أنقاض المبنى المنهار في عمّان

أعلن الأمن العام الأردني، قبل قليل، انتشال جثة ثانية من تحت أنقاض المبنى المنهار في اللويبدة بالعاصمة عمّان، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

ضحايا ومصابون في انهيار مبنى بالأردن

وكانت وزارة الصحة الأردنية، أعلنت اليوم، عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين، في حادث انهيار مبنى سكني بأحد أحياء العاصمة عمّان.

ويتكون المبنى المنهار من 4 طوابق، فيما توجه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، وعدد من أعضاء حكومته إلى موقع الحادث، لمتابعة أعمال الإنقاذ، بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في عمان، إن فرق الدفاع المدني والشرطة، تتعامل مع حادث انهيار إحدى العمارات السكنية في منطقة اللويبدة بالعاصمة عمان.