الصحف القطرية تحتفي بزيارة الرئيس السيسي للدوحة.. مانشيتات وصفحات كاملة

تصدّرت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، والتي بدأت أمس وتستغرق يومين، اهتمام الصحف ووسائل الإعلام القطرية، والذي ظهر في مانشيتات الصحف، التي احتفت بزيارة الرئيس المصري، تلبية لدعوة من «أخيه»، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، كما تضمّنت إفراد الصحف القطرية «صفحة كاملة» داخلية، احتفاءً بزيارة الرئيس السيسي.

«الوطن القطرية»: لقاء الأشقاء

وتحت عنوان «لقاء الأشقاء»، تصدّر الصفحة الأولى من جريدة الوطن القطرية، خبر تقدم الأمير القطري، مستقبلي الرئيس السيسي، معتبرة الزيارة «مرحلة مهمة» في مسار التعاون بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه من المُقرر عقد لقاء قمة بين الرئيس السيسي والأمير تميم اليوم، لاستعراض تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق»: الأمير استقبل «أخيه الرئيس السيسي»

وذكرت صحيفة الشرق القطرية، أنّ الأمير تميم كان في مقدمة مستقبلي «أخيه» الرئيس السيسي، لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي أمس، كما أشارت إلى أنّ الملف الاقتصادي يحتل جانبا مهما من زيارة الرئيس المصري، في ضوء الحرص المشترك على تعزيز الاستثمارات، فضلا عن تعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا التي تهم «البلدين الشقيقين».

صفحة كاملة لصور استقبال الوفد المصري بـ«الراية والعرب»

وأفردت صحيفة «الراية» القطرية، صفحة كاملة تضمّنت نشر صور استقبال الرئيس السيسي في الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، وتضمنت صورا لكامل أعضاء الوفد المصري خلال استقبالهم بترحاب شديد.

وذكرت صحيفة العرب القطرية، أنّ زيارة الرئيس السيسي لقطر، واستقبال «أخيه» الأمير تميم له، ستناقش تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأفردت صفحة كاملة لصور استقبال أعضاء الوفد المصري أيضا.

«جالف تايمز»: «ترحيب حار» بالرئيس السيسي في قطر

ووصفت جريدة «جالف تايمز»، الصادرة في قطر باللغة الإنجليزية، استقبال الأمير القطري للرئيس السيسي بأنّه «ترحيب حار»، وأبرزت تقدم الأمير وكبار مسؤولي «الدوحة» لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في الصالة الأميرية بالمطار.