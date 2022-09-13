بسام راضي: استقبال الرئيس السيسي بحفاوة شديدة في قطر

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى قطر، الأولى من نوعها، وبالطبع كان هناك على مدار العام الماضي مباحثات وأمور كثيرة تم النقاش فيها بين الجانبين وطرحها وتداولها مع الشقيقة قطر، فضلًا عن زيارة الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر إلى مصر، الذي تم استقباله بحفاوة شديدة.

لقاء موسع مع رجال الأعمال القطريين

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد»، أن أمير قطر استقبل الرئيس السيسي اليوم بحفاوة شديدة، ويكون هناك غدًا لقاء قمة يجمع الرئيس بنظيره القطري، فضلًا عن لقاء موسع مع رجال الأعمال القطريين، والمسؤولين في الحكومة القطرية عن التجارة.

وأوضح المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اصطحب معه وفد رفيع المستوى خلال زيارته للدوحة، من بينهم اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، والسفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لعرض العديد من الملفات على الجانب القطري.

العالم يمر الآن بفترة دقيقة جدًا

وأشار السفير بسام راضي، إلى أن العالم يمر الآن بفترة دقيقة جدًا في ظل تبعيات الأزمة العالمية على الغذاء والطاقة، وكانت هناك مقابلات عديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية مع العديد من الشركات الأجنبية والخاصة بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وشركات تدوير الطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك مجالات كثيرة جدا يجري التطرق لها غدا.