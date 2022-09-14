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الجالية المصرية في أيرلندا تطالب بتوفير مواد إعلامية للرد على الشائعات

كتب:

منة عبده
10:06 ص | الأربعاء 14 سبتمبر 2022
عفاف عبد ربه برفقة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة

عفاف عبد ربه برفقة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة

كشفت عفاف عبد ربه، رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا الشمالية، أن هناك عددًا كبيرًا من الطلبات لأبناء الجالية المصرية في إيرلندا الشمالية، التي عرضتها على السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أثناء اجتماعها معها، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية. 

تعزيز دعم مجال تعلم اللغة العربية للجيلين الثاني والثالث

وأشارت رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا الشمالية، في حديثها لـ «الوطن»، إلى أنه من أهم الطلبات التي عرضتها على الوزيرة، ضرورة مد أبناء الجالية المصرية في أيرلندا الشمالية، بالمواد الإعلامية، لاطلاعهم المستمر على ما يدور داخل وطنهم الأم مصر.

وأوضحت «عبد ربه»، أن المصريين بالخارج بمثابة مندوبين لمصر في الدول المضيفة حول العالم، لذا ستساعد المواد الإعلامية في تعظيم قدرتهم للرد على مختلف الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم ترويجها عن مصر.

وأضافت رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا، أن المطلب الثاني تمثل في حاجة الجالية لتعزيز دعم تعلم اللغة العربية للجيلين الثاني والثالث من المصريين في أيرلندا.

توفير برامج مخصصة لمختلف مستويات الإجادة والأعمار

وأشارت إلى ضرورة توفير برامج مخصصة لمختلف الأعمار، بالإضافة إلى إمدادهم بكتيبات تعريفية من الأزهر والكنيسة، لافتة إلى أنها تتمنى أن يكون هناك دور للمصريين بالخارج، في الترويج السياحي والثقافي لمصر بالخارج.

ولفتت «عبد ربه»، إلى حرصها الشديد على حضور النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، الذي عقدته وزارة الهجرة، برئاسة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أغسطس الماضي، موضحة أن هذه النسخة من المؤتمر، شهدت العديد من المحاور المهمة، التي تم مناقشتها خلال جلسات المؤتمر، ومنها محور التجنيد، ومشكلة التحويلات البنكية، التي يعاني منها الكثير من المصريين في الخارج. 

 

 

 

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.