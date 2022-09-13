«مدبولي» يتابع مع سها جندي ملفات عمل وزارة الهجرة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة على التواصل المستمر مع الجاليات المصرية بالخارج، ودعوة العقول المصرية والخبرات للمشاركة في تنمية وطنهم، وذلك للاستفادة منهم في مختلف المجالات، وتابعت وزيرة الهجرة أنها تعمل على تنفيذ استراتيجية اتصال مستدام مع المصريين بالخارج عبر إطلاق حلقة نقاشية تحت شعار ساعة مع الوزيرة بشكل دوري تلتقي فيه دون وسيط مع الجاليات المصرية في مختلف الدول لمعرفة احتياجاتهم واقتراحاتهم ومطالبهم.

ونٌوهت بأنها عقدت لقاءً افتراضيًا عبر تطبيق زووم، مع 35 مصريًا من رموز الجالية المصرية بكندا؛ لمناقشة أوضاع الجالية والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم الخاصة؛ بهدف زيادة آليات الربط بين أعضاء الجالية ووطنهم مصر خلال الفترة المقبلة.

تأسيس شركة مساهمة بمختلف الأنشطة الاقتصادية

وقالت الوزيرة: «بناءً على التواصل المستمر مع الجاليات المصرية بالخارج، وجدت الوزارة أن المصريين بالخارج لديهم الرغبة في تأسيس شركة مساهمة بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي بدأت خطوات العمل على تأسيس هذه الشركة بالفعل؛ لحصر التيسيرات القابلة للتطبيق مع وضع محفزات عدة، وامتيازات متنوعة للمواطنين بالخارج، تربطهم بالوطن وتشجعهم على الاستثمار في مصر».

وأكدت جندي، أن الوزارة تعمل على ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وهناك مقترحات لتقديم مجموعة من الحوافز لهم، وإتاحة مختلف الفرص الاستثمارية الآمنة، موضحة أن هناك تعاونًا مع وزارة الاتصالات؛ بهدف إطلاق تطبيق إلكتروني موجه للمصريين في الخارج، ويتيح هذا البرنامج للمصريين في الخارج الاطلاع على الفرص الاستثمارية المختلفة التي توفرها كل جهات الدولة المصرية، وفي مقدمتها وزارة الإسكان، وتم الاتفاق مع وزير الاتصالات على إطلاق هذا التطبيق، ويجري توقيع بروتوكول تعاون بهذا الشأن قريبًا.

كما تطرقت الوزيرة خلال حديثها، إلى الاجتماع الذي تم عقده مع وزير الإسكان، وكان من أهم نتائجه الاتفاق على عرض مشروعات وزارة الإسكان على التطبيق سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين، أو العين السخنة أو غيرها من المدن، كما تم الاتفاق على عرض مشروعات بيت الوطن للمصريين بالخارج من خلال التطبيق.

كما استعرضت السفيرة سها جندي، نتائج الاجتماع مع وزير الطيران، الذي تناول مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المصريين بالخارج وفي مقدمتها دراسة تقديم حوافز وأسعار تشجيعية للمصريين في الخارج للسفر على الشركة الوطنية مصر للطيران ومن بينهم الطلبة المصريون الذين يدرسون في الخارج.

وفي إطار تكليفات القيادة السياسية بتلبية احتياجات المواطنين المصريين بالخارج، اجتمع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لبحث تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويسهم في زيادة مساهمة المغتربين في الاقتصاد القومي.

تيسير تقديم الخدمات للمصريين بالخارج

وأشارت وزيرة الهجرة إلى الاجتماعات المستمرة مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر، ونقل مطالبهم، موضحة أن وزارة الهجرة بصدد إعداد تطبيق إلكتروني بالهواتف الذكية لتيسير تقديم الخدمات للمصريين بالخارج وعرض كل ما يخصهم به.

وأكدت خلال اجتماعها مع وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليًا تشكيل مجموعة عمل تضم كافة الوزارات والجهات المعنية لبدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لمشروع شركة المصريين بالخارج، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والمشروعات القومية الكبرى، مشيرة إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصًا استثمارية متميزة تلبي التوجهات الاستثمارية للجاليات المصرية بالخارج.

وأضافت الوزيرة، أنه بناءً على التوصيات التي خرجت من النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي استضافته العاصمة الإدارية أغسطس الماضي، جرى عقد لقاء مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لبحث آليات إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج في مختلف الأنشطة الاقتصادية.