رئيس كازاخستان: «قادة الأديان هم ضمير الإنسانية ودفة الطريق الصحيح»

قال الرئيس «قاسم جومارت توكاييف» رئيس جمهورية كازاخستان إن حضور الإمام الأكبر لبلدنا حدث مهم ومُقدر بالنسبة لنا لافتا إلى أن الأمام الطيب هو الشخصية الإسلامية الأكبر والأكثر إلهاماً في القضايا الإنسانية، والشعب الكازاخي يكن له كل الاحترام والتقدير ويتابع أخبار الأزهر باهتمام بالغ.

وثيقة الأخوة الإنسانية

وأضاف رئيس جمهورية كازاخستان خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السابع لزعماء الأديان أن دعوة الدكتور أحمد الطيب الممثلة في «وثيقة الأخوة الإنسانية»، التي وقعها مع قداسة البابا فرنسيس، دعوة مقدرة لاحترام الأديان والثقافات، وبناء الثقة المتبادلة بين الجميع على أساس التعارف وتعزيز التعاون.

وتابع الرئيس: «الإنسانية في حاجة ماسة للتضامن والتكاتف وهو ما يمكن لقادة الأديان وحدهم أن يقودونا إليه ونحن سوف نساعدهم في ذلك، ونحن معنيون جميعا بتحقيق السلام والوفاق في فترة ما بعد الجائحة، ولا سبيل لذلك سوى الحوار والمناقشة وتقبل الآخر، دعونا نتشارك في تحقيق هذا الهدف النبيل».

جومارت: عندما يختلف السياسيون فعلى زعماء وقادة الأديان أن يتحدوا

وأشار «جومارت»، إلى أن كل الكتب السماوية تدعوا إلى التسامح ونبذ الصراع والعنف، وعلينا جميعا الالتزام بما ورد في هذه الكتب المقدسة: «عندما يختلف السياسيون، فعلى زعماء وقادة الأديان أن يتحدوا ويعيدوا توجيه المجتمعات لدعم السلام والاستقرار في العالم، فقادة الأديان هم ضمير الإنسانية، وبإمكانهم توجيهنا وإعادة الدفة دوما إلى الطريق الصحيح».