كازاخستان تمنح شيخ الأزهر جائزة أستانا الدولية لجهوده في حوار الأديان

كرم قاسم جومارت توقايف، رئيس جمهورية كازاخستان، اليوم الأربعاء، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بجائزة أستانا الدولية، والتي تعد إحدى أرفع الجوائز في منطقة آسيا الوسطى، لإسهامات «الطيب» في الحوار بين أتباع الأديان، ونشر ثقافة الأخوة والسلام العالمي.

رئيس كازاخستان: الطيب يعزز ثقافة الأخوة والتسامح

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السابع لزعماء الأديان، تحت عنوان «دور قادة الأديان في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد وباء كوفيد 19»، بحضور عدد من القادة السياسيين وزعماء الأديان حول العالم.

وقال الرئيس الكازاخي: «يسعدني منح فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، جائزة أستانا الدولية، لجهوده في الحوار بين الأديان، وتعزيز ثقافة الأخوة والتسامح بين مختلف الثقافات والعرقيات»، لافتا إلى أن الإمام الأكبر هو الشخصية الإسلامية الأكثر إلهاما في القضايا الإنسانية، وأن حضوره لكازاخستان أمر مهم ومقدر للجميع.

جومارت: الشعب الكازاخي يكن لـ الإمام الأكبر كل الاحترام والتقدير

وأكد جومارت، أن الشعب الكازاخي يكن لـ الإمام الأكبر كل الاحترام والتقدير، مشيرا إلى اهتمامه البالغ بأخبار وجولات «الطيب»، وتقديره لما يبذله شيخ الأزهر من جهد كبير في مجال السلام والحوار بين الأديان.