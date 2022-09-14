«أصغر فرهادي» يترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية بـ«زيورخ السينمائي»

يترأس المخرج الإيراني «أصغر فرهادي»، الحائز على جائزة أوسكار، لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الدولية الدورة الـ 18 من مهرجان زيورخ السينمائي، المقام في الفترة من 22 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من المخرج البريطاني كليو بارنارد، والمخرجة السويسرية بيترا فولبي والمنتج السويدي بيودور جوستافسون بالإضافة إلى المنتج الأمريكي دانيال دريفوس.

بينما اختارت إدارة مهرجان زيورخ السينمائي، المنتج الأمريكي كريستين فاشون لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة «Focus»، التي تتألف من المخرج السويسري فريد بيليف، والمخرجة النمساوية كاتارينا ماكستين، و«المنتيرة» الإيطالية ماريا فانتاستيكا فالموري، والصحفي السويسري روجر شاوينسكي، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ولجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية، يترأسها المخرج الروماني ألكسندر ناناو، وتضم في عضويتها المخرج المقدوني أتاناس جورجيف، والمخرجة السويسرية جويل بيرتوسا، والمخرج الهندي سوشميت جوش، ونينا نومانكاديك ، مديرة شراكة مهرجان الأفلام الوثائقية الأوروبية «Doc Alliance».

يونجن: من المشجع وجود أعظم صناع السينما العالمية في لجان التحكيم

من جانبه، قال كريستيان يونجن، المدير الفني للمهرجان، في بيان صحفي: «مسابقاتنا ملتزمة بتشجيع المواهب الجديدة، لذا من المشجع لجميع المشاركين أن يترأس لجان التحكيم مثل هؤلاء العظماء الملهمين من صناع السينما العالمية».

42 فيلما تنافس على جوائز مهرجان زيورج السينمائي

وتشاهد كل لجنة تحكيم 14 فيلمًا، وتمنح جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم، مع جائزة نقدية قدرها 25 ألف فرنك سويسري بما يعادل 25999 دولارًا، وتقديم جائزة نقدية إضافية بقيمة 10 آلاف فرنك سويسري «10،399 دولار أمريكي»، في مسابقة «Focus»، وتضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة من جميع أنحاء العالم، بينما مسابقة «Focus» مخصصة للأفلام من سويسرا والنمسا وألمانيا.