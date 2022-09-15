ساشين ليتلفيزر تكشف كواليس خطاب رفض جائزة مارلون براندو في أوسكار

بعد 50 عاما من الخطاب الذي ألقته الممثلة الناشطة الحقوقية للهنود الحمر ساشين ليتلفيزر، في حفل توزيع جوائز أوسكار عام 1973، التي أعلنت خلاله رفض الممثل الأمريكي مارلون براندو الجائزة، احتجاجا على معاملة الهنود الحمر، أصدرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المنظمة لحفل توزيع جوائز «أوسكار»، اعتذارا رسميا لها، كما تستضيفها الأكاديمية في أمسية خاصة، التي وصفت بأنها «برنامج خاص جدًا للمحادثة والتأمل والشفاء والاحتفال».

وفي حوار مع مجلة «فارايتي» الأمريكية، كشفت ساشين ليتلفيزر كواليس الخطاب الشهير الذي ألقته، وأثار حالة واسعة من الجدل في ذلك الوقت، قائلة إنها ألقت الخطاب ليس فقط من أجل مارلون براندو الذي كان حليفا معروفا للأمريكيين الأصليين، ولكن لشعبها والظلم العنصري الذي عانوا منه، مضيفة: «كنت فخورة بأن أكون أول امرأة من السكان الأصليين في تاريخ حفل توزيع جوائز الأوسكار تدلي بهذا البيان السياسي».

ساشين ليتلفيزر: جون واين كان يحاول الاعتداء علي أثناء إلقاء الخطاب

وقالت الممثلة الناشطة الحقوقية، إن الممثل الأمريكي جون واين، كان يحاول الصعود على خشبة المسرح لمهاجمتها والاعتداء عليها بسبب خطابها، «سمعت إزعاجًا من ورائي بينما كنت أتحدث على المنصة، اكتشفت أن جون واين تم منعه من قبل ستة رجال أمن، من الاعتداء علي عندما كنت على المسرح، كانت تلك أعنف لحظة حدثت في حفل توزيع جوائز الأوسكار».

وأشارت إلى أنه كان هناك اتجاه لعدم توظيفها في الأفلام بعد تلك الواقعة، موضحة: «أخبروا الناس ألا يوظفوني، وهددوهم إذا فعلوا ذلك فسيوقفون إنتاج أفلامهم، بالإضافة إلى ذلك، تم السماح لأشخاص آخرين ببرامج حوارية مثل جوني كارسون وميرف جريفين وبرامج حوارية أخرى شهيرة الحديث عني لكن لم يُسمح لي مطلقًا بالذهاب معهم والحديث عن نفسي وموقفي».

لم أتوقع اعتذار الأكاديمية بعد 50 عاما

وأكدت ساشين ليتلفيزر أنها لم تتوقع نهائيا الاعتذار الذي قدمتها لها الأكاديمية: «بعد 50 عامًا، هذا الاعتذار كان شيئًا لم أتوقعه مطلقًا وكان مفاجأة كاملة لي»، متابعة: «أنا لا أشعر بأي غضب أو كره أو عداء تجاه أي شخص، بما في ذلك الأكاديمية وجون واين في العالم، ليس لدي الكثير لكني أفعل ما بوسعي وأحاول ألا أحكم على الآخرين».