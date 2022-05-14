أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة تكشف موعد حفل أوسكار الـ 95

كشفت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة، موعد إقامة النسخة الـ 95 من حفل توزيع جوائز أوسكار، لتكون في 12 مارس 2023، ومن المقرر أن يذاع حفل توزيع جوائز الأوسكار على الهواء مباشرة على قناة «ABC» في أكثر من 200 منطقة حول العالم من مسرح دولبي في هوليوود.

وأشارت الأكاديمية في بيانها الصادر صباح اليوم، إلى الجدول الزمني المتعلق بإعلان الترشيحات للجوائز، إذ حددت الموعد النهائي لتقديم فئات الدخول العامة لجوائز الأوسكار 2023، هو 15 نوفمبر، على أن تبدأ جولة التصويت الأولي في 12 ديسمبر، وسيتم الإعلان عن القوائم المختصرة في 21 ديسمبر، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

أكاديمية الأوسكار تكشف الجدول الزمني لجوائز عام 2023

وحددت الأكاديمية المنظمة لجوائز أوسكار، الفترة من 12 يناير إلى 17 يناير 2023 للتصويت على الترشيحات، التي سيتم إعلانها في 24 يناير 2023، مع إجراء التصويت النهائي بين 2 مارس و7 مارس 2023، قبل إعلانها في حفل توزيع الجوائز.

أزمات ضربت حفل توزيع جوائز أوسكار الـ 94

لا تزال هوليوود تترنح من حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022 ، والذي ربما كان الأكثر إثارة للجدل حتى الآن، وذلك بعد قيام الممثل ويل سميث بصفع مقدم الحفل كريس روك على خشبة المسرح، قبل إعلان فوزه بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «King Richard» بعد لحظات، كما تلقى العرض الذي أنتجه ويل باركر أيضًا ردود فعل عنيفة قبل الحفل لقراره التسجيل المسبق لثماني فئات من الجوائز، وعدم إذاعتهم مباشرة خلال الحفل مع باقي الجوائز، وذلك للحفاظ على توقيت الحفل.