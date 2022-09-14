«الصحة»: تقديم 15 ألف خدمة طبية في تخصص الرمد بمجمع الإسماعيلية الطبي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تقديم 15 ألف خدمة طبية في تخصص الرمد بمجمع الإسماعيلية الطبي، وذلك منذ بدء تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية وحتى الآن.

إجراء 1500 عملية جراحية

وأضاف البيان، أنه تم إجراء 1500 عملية جراحية في تخصص الرمد بمجمع الإسماعيلية الطبي، وبنسب نجاح عالمية، وذلك خلال نفس الفترة، إذ تراوحت حدة العمليات ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وتتطلب مهارة خاصة، إضافة إلى العمليات المتوسطة والصغرى.

وأشار إلى أن العمليات الجراحية تتنوع ما بين عمليات مياه بيضاء وزرقاء وترميم انفجار بمقلة العين، وجراحات الجفون، وحقن الشبكية، وزرع عدسات، وإصلاح الحول، وتسليك مجرى القناة الدمعية، بالإضافة إلى الإصابات والطوارئ.

وتابع البيان، أن عيادة الرمد بمجمع الإسماعيلية الطبي تقدم الحزم الخدمية، ومنها فحص باستخدام وحدة ليزر ياج وليزر ارجون، وكشف المصباح الشقي، وفحص قاع عين مباشر وغير مباشر، تصوير قاع العين الملون الفلورسين، وعمل أشعة مقطعية على الشبكية والعصب البصري، وزاوية العين، وكشف النظر بالكمبيوتر.

توفير خدمة طبية متكاملة للمرضى

وتعمل عيادات الرمد بالمجمع الطبي بانتظام طوال أيام الأسبوع على فترتين «صباحية ومسائية» لتوفير خدمة طبية متكاملة للمرضى من خلال فريق طبي ماهر ومدرب على استخدام أحدث الأجهزة الطبية التي تعمل وفق أحدث نظم الرقمنة، وذلك على يد نخبة من أمهر الاستشاريين والأخصائيين.