«الرعاية الصحية»: مليار جنيه تكلفة مستشفى فايد التخصصي بالإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، التجهيزات العالمية لمستشفى فايد التخصصي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، الذي جرى إنشاؤه طبقًا لأحدث المعايير العالمية، وتم نقل تبعيته للهيئة العامة للرعاية الصحية بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 2022، وذلك في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

أول مستشفى للجراحات الدقيقة بالإسماعيلية

واستعرض بيان الهيئة، التكلفة الإجمالية لمستشفى فايد التخصصي، التي بلغت مليار جنيه، إذ يعد «فايد» أول مستشفى للجراحات الدقيقة والمتخصصة بمحافظة الإسماعيلية، وتبلغ مساحته الإجمالية 5925 مترا مربعا، ويتكون من مبنى رئيسي وملحق به دور أرضي ودورين علويين، إضافة إلى المبنى الجديد الذي يضم دور أرضي وثلاثة أدوار علوية.

وتابع البيان، أن مستشفى فايد التخصصي بالإسماعيلية يضم 4 أجنحة مختلفة وهي: «الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، الأشعة، الغسيل الكُلوي»، بالإضافة إلى 7 أقسام «إقامة المرضى، الإدارة، المعامل، العناية المركزة والمتوسطة، العمليات، الحضانات، الاجتماعات»، إلى جانب غرف المغسلة والتعقيم.

120 سريرا الطاقة الاستيعابية للمستشفى

كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى أكثر من 120 سريرا منها 12 للاستقبال والطوارئ، 44 لغرف الإقامة، 3 للعزل، 4 للغرف الفندقية، 7 للعناية المركزة، 5 للرعاية المتوسطة، 10 للإفاقة، 12 للحضانات، 5 لتعقيم حضانات ومخزن حضانات معقمة، فضلًا عن 14 عيادة خارجية، و4 غرف للعمليات، و2 غرفة للولادة الطبيعية، و20 كرسي وسرير للغسيل الكُلوي تقدم شهريًا خدمات الغسيل الكلوي لـ 1650 حالة شهريًا.

كما يضم مستشفى فايد التخصصي «معهد رعاية الفني للتمريض» بنظام الخمس سنوات للتمريض، وتم إجراء اختبارات القبول لدفعة جديدة من حملة الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمعهد طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة، وذلك بعد اجتياز الاختبارات وفق شروط وقواعد وآليات القبول بالمعاهد الفنية للتمريض للعام الدراسي 2022-2023.

وأوضح البيان، أن مستشفى فايد التخصصي بالإسماعيلية، يخدم أهالي مدينة فايد والقرى المجاورة، بالإضافة إلى السائحين وزوار المدينة التي تعد واحدة من أشهر المدن السياحية في مصر، وتطل على قناة السويس وتشتهر باستقبال رحلات اليوم الواحد.