أستاذ بجامعة الإسكندرية: استعجال التقدم والرفاهية سبب التغيرات المناخية

قال الدكتور وليد البرقي، وكيل كلية الهندسة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، إن التغيرات المناخية سببها البشر، لأنهم افتعلوا التدخلات غير الرشيدة نتيجة التعجل في الرفاهيات والتقدم، مضيفًا أن حل مشكلة التغيرات المناخية هو في يد البشر أيضًا.

وأضاف «البرقي» خلال مؤتمر التغيرات المناخية الذي نظمته جمعية مهندسي البترول، «إس بي إيي»، اليوم الأربعاء في مقر كلية الهندسة أن من نتائج التغيرات المناخية، تغير درجات الحرارة، وتغير الزراعة والصناعة وتغير الاقتصاد، موضحًا أن وضع المناخ إذا تم إهماله لن تكتمل حياة البشر.

تأثير مصر في التغيرات المناخية قليل

وأشار في كلمته بالمؤتمر إلى أن تأثير مصر في التغيرات المناخية قليل، ولكنها تتأثر بها بشكل كبير.

من جهتها، أوضحت الدكتورة دينا الجيار أستاذ مساعد في قسم الهندسة الكيميائية بالكلية، أنه لا يجب الإضرار بالبيئة دون مراعاة حق الأجيال القادمة في التمتع بها.

وتابعت «الجيار» في كلمتها خلال المؤتمر، أن بناء الإنسان والاستثمار فيه أهم شئ في رؤية مصر 2030، مضيفة أنها تهدف أيضا للاستهلاك الأفضل للطاقة والموارد.

التغيرات المناخية سبب زيادة الأمطار

وأشارت إلى أن التغيرات المناخية هي سبب زيادة الأمطار أو زيادة نسبة الحرائق في الغابات، مضيفة أنه يجب الاتجاه إلى الطاقة المتجددة أكثر من الطاقة غير المتجددة، والتي تنتج غاز ثاني أكسيد الكربون.