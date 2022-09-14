«القومي للبحوث» يوجه بتعزيز دور البحث العلمي لمواجهة التغيرات المناخية

قالت الدكتورة صفاء السروجي، رئيسة قسم الطب البيئي والمهني بالمركز القومي للبحوث، إنه يجب تعزيز دور البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوسع بربطها بالمؤسسات البحثية العالمية لمكافحة التغيرات المناخية وللحد من ظهور أنواع جديدة من الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية بالتوعية وإيجاد حلول بحثية بديلة لعلاجها ولسرعة تشخيصها والحد من خطورة استخدام المضادات الحيوية بطريقة عشوائية التي قد تكسب مسببات الأمراض مناعة لمقاومة الأدوية في الانسان والحيوان.

وأضافت الدكتورة صفاء السروجي، في توصيات المؤتمر الدولي الأول للطب البيئي والمهني والتغيرات المناخية، أنه يجب اكتشاف بدائل طبيعية من مضادات الميكروبات والعمل على منعها أو التقليل من الآثار السلبية لها وكذلك ناقلات الأمراض مثل الملاريا باستخدام المواد الطبيعية غير الكيميائية، الإنتاج الأخضر غير الملوثة للبيئة من المواد النانو مترية وكبديل للمضادات الفيروسات ودراسة الآثار السامة لها على الإنسان والحيوان.

ضرورة عدم صرف المضادات الحيوية إلا بعد عمل اختبار

وشددت رئيسة قسم الطب البيئي والمهني، على التوعية المستمرة للجمهور، ووضع قواعد من خلال وزارة الصحة وإلزام الصيدليات بعدم صرف المضادات الحيوية إلا بعد عمل اختبار مزرعة بكتريا لمعرفة المضاد الحيوي المناسب.

وأكدت على استخدام اختبارات الحساسية للمضادات الحيوية لعلاج الأمراض البكتيرية وفقًا لاختبار الحساسية والعمر والحالة المناعية لكلا من الإنسان والحيوان لتجنب فرط استخدام المضادات الحيوية وظهور السلالات البكتيرية الجديدة المقاومة للعلاج واستخدام التشخيص الجزيئي السريع والدقيق لضرورة الكشف عن الجينات المقاومة والعلاج الفعال.

استخدام بدائل المضادات الحيوية الضرورية

ونوهت الدكتورة صفاء السروجي، بأهمية توعية المصريين بأخطار مقاومة البكتريا للعلاج بالمضادات الحيوية والتوسع في جعل المنتجات الحيوانية خالية من بقايا المضادات الحيوية والأدوية والعمل على التقليل من استخدام المضادات الحيوية غير الضرورية في الحيوانات عن طريق استخدام بدائل المضادات الحيوية الضرورية للوقاية من الأمراض البكتيرية ومعالجتها مثل اللقاحات والبروبيوتيك ومشتقات النباتات والإنزيمات الموجودة في العلف والمنشطات المناعية والعاثيات المحللة والتي يمكن أن تساعد في تقليل عبء البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة على مستوى العالم.