الترشح لجوائز تكريم علماء الأزهر 2023 بمجمع البحوث.. اعرف التفاصيل

شهدت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، تساؤلات حول الترشح لجوائز تكريم علماء الأزهر 2023، وذلك بعد إعلان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، فتح باب التقدم لهذة الجائزة العلمية الكبيرة.

ويأتي الترشح لجوائز تكريم علماء الأزهر 2023، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إذ يحتوي الترشيح على جائزتين: الجائزة الأولى وهى الأزهر للرواد في مجال العلوم الأزهرية: «أصول الدين، والشريعة، واللغة العربية»، وتبلغ قيمتها 250000 جنيه مصري، والثانية جائزة الأزهر للرواد في مجال العلوم: «التجريبية، والطبية، والتكنولوجية، والإنسانية»؛ وتبلغ قيمة الجائزة 250000 جنيه مصري.

شروط الترشح لجوائز تكريم علماء الازهر 2023

ويضع مجمع البحوث الإسلامية مجموعة من الشروط في الترشح لجوائز تكريم علماء الأزهر2023، وذلك للفوز بجائزة الأزهر للرواد، والتقديرية في مجال العلوم: «التجريبية، والطبية، والإنسانية» هي:

- النشر العلمي الدولي والمحلي من موقع Scopus، وأن يكون مجمل الاستشهادات للبحوث الكاملة المنشورة في المجلات، مرجعية الأبحاث Citations، من موقع Scopus، وأن يكون Impact Factor مجمل معامل التأثير لكافة البحوث.

- يُشترط أن تكون الرسائل العلمية المجازة والمؤلفات العلمية المنشورة في مجال التخصص من غير كتب التدريس، منشورة بواسطة دور نشر عالمية معروفة، بالإضافة إلى المشاركة في إنشاء مراكز تميُّز، والحصول على براءات اختراع، والحصول جوائز وتقدير علمي أكاديمي، والمشاركة في المؤتمرات الدولية بالخارج «رئيس جلسة أو متحدث مدعو»، والاشتراك في أسر تحرير دوريات علمية مفهرسة مدرجة في قاعدة بيانات Scopus.

- يجب أن يكون المتقدم لديه مشروعات بحثية ذات مردود مجتمعي ممولة من وزارة البحث العلمي أو جهات تمويل دولية، والمشاركة في إعداد وتنفيذ برامج قومية لتدريب وتنمية الموارد البشرية وتنفيذ برامج تعليم مستمر تخدم المجتمع، ولديه أنشطة أخرى لخدمة المجتمع مثل: الاشتراك في الجمعيات العلمية الدولية واللجان والمجالس القومية والدولية، وإعداد دراسات تطبيقية ذات مردود اقتصادي أو بيئي يخدم المجتمع.

شروط الترشح على مستوى النشاط العلمى

- وفيما يتعلق بالنشاط العلمي يجب أن تكون الرسائل العلمية المجازة والمؤلفات العلمية المنشورة في مجال التخصص من غير كتب التدريس منشورة بواسطة دور نشر عالمية معروفة، مع المشاركة في إنشاء مراكز تميز ذات تأثير في التعليم والتوعية، والحصول على جوائز تقدير علمي أكاديمي، والمشاركة في المؤتمرات الدولية بالخارج «رئيس جلسة أو متحدث مدعو»، والاشتراك في أسر تحرير دوريات علمية محكمة .

- أن يكون للمرشح مشروعات بحثية ذات مردود علمي على الدراسات العليا والبحوث، وأن يكون قد شارك في إعداد وتنفيذ برامج قومية للتدريب، وتنفيذ برامج تعليم مستمر تخدم المجتمع، وله أنشطة أخرى لخدمة المجتمع مثل: الاشتراك في الجمعيات العلمية الدولية واللجان والمجالس القومية والدولية وإعداد دراسات تطبيقية ذات مردود اقتصادي أو بيئي يخدم المجتمع.